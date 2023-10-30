ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها

القاهرة - بوابة الوسط

لا بد وأنك من النساء التي تبحث عن طرق للعناية بالبشرة دون دفع الكثير من الأموال على المنتجات باهظة الثمن، لذا يمكنكِ في هذه الحالة اللجوء إلى المكونات الطبيعية للعناية بالبشرة والتي تتوافر في مطبخكِ، مثل: القهوة، والنشا، فمن المعروف دور هذين المكونين في تقشير البشرة، لذا يمكن تحضير ماسك رائع منهما لتقشير البشرة، حسب موقع «سوبر ماما».

المكونات

- ملعقة كبيرة من النشا.

- ملعقة كبيرة من القهوة.

- ملعقة كبيرة من الكركم.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- القليل من ماء الورد.