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خلطة سريعة للتخلص من انتفاخ العيون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 01:52 مساء
خلطة سريعة للتخلص من انتفاخ العيون
حل طبيعي من مكونات موجودة في منزلكِ، للتخلص من انتفاخ العينين في دقائق معدودة (الإنترنت)
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يعاني الكثير من السيدات مشكلة انتفاخ العينين. لذلك نقدم إليكِ حلًا طبيعيًّا من مكونات موجودة في منزلكِ، لتتخلصين من انتفاخ العينين في دقائق معدودة.

تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ، واستمتعي بإطلالة جميلة دوما، وذلك وفقا لموقع «سيدتي».

المكونات وطريقة التطبيق
- ضعي في وعاء بعض المياه الفاترة، واضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- بلّلي فوطة قطنية نظيفة بالمياه المملحة، وضعيها على عينيكِ المغلقتين، ثم بلليها ثانية، وضعيها مجددا على عينيكِ لدقيقة، وأزيليها بعدها، ثم اغسلي عينيكِ بالماء البارد.

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