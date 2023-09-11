البابونج والدقيق لتبييض الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط

تتغافل المرأة أحيانا عن تنظيف وغسل رقبتها عند غسل وجهها، مما يسبب إسمرارها وإحراجا شديدا. لكن لا داعي للقلق، فإليكِ العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض الرقبة، واستعادة لونها الطبيعي؛ لتتناسق مع لون بشرة الوجه. كل ما عليكِ هو تطبيق الخلطات، والمثابرة على تكرارها؛ للحصول على أفضل النتائج بطريقة طبيعية وآمنة. تعرفِ عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

وصفة عصير الليمون وماء الورد لتبييض الرقبة

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- امزجي عصير الليمون مع ماء الورد جيداً، للحصول على مزيج متجانس، ثم وزعي المزيج على الرقبة قبل النوم.

- اغسلي الرقبة بالماء الفاتر في الصباح، وكرري استخدام مزيج عصير الليمون وماء الورد مرة واحدة يومياً قبل النوم.



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خلطة القهوة وخل التفاح لتبييض الرقبة

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة من شاور جل دوف الخيار

ملعقة كبيرة من القهوة التركية.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

- اخلطي جميع المكونات جيداً؛ للحصول على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على الوجه والرقبة، مع التدليك من أسفل للأعلى عدة دقائق.

- اتركي الخليط على الوجه والرقبة 10 دقائق، وافركي الوجه والرقبة بلطف في حركات دائرية.

- اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ثم رطبيه بماء الورد.

- كرري استخدام الخلطة مرة أسبوعياً، لتفتيح الوجه والرقبة سريعاً.

ماسك البابونج والمرمرية لتفتيح الوجه والرقبة

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة بابونج مطحون.

2 ملعقة كبيرة مرمرية مطحونة.

فنجان صغير ماء ساخن للعجن.

- امزجي جميع المكونات جيداً؛ لتحصلين على عجينة كريمي، ثم افرديها على الوجه والرقبة، مع التدليك من الأسفل للأعلى.

- اتركي المزيج على الوجه والرقبة 20 دقيقة، ثم افركيه بقطنة نظيفة وماء فاتر.

- استخدمي الخلطة مرتين أسبوعياً قبل النوم.



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خلطة الدقيق وعصير الليمون لتبييض وتنظيف الرقبة

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

ملعقة كبيرة حليب.

- اخلطي الدقيق مع الحليب جيدا، ثم اضيفي عصير الليمون، واخلطي مرة أخرى.

- افردي الخليط على الرقبة بالتساوي، واتركيه 20 دقيقة.

- اغسلي الوجه بالماء الفاتر، واتركيه قليلاً، ثم رطبي الرقبة بماء الورد، وكرري الخليط مرتين أسبوعيًا.

