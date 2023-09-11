  • Alwasat News
Atwasat

البابونج والدقيق لتبييض الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 02:58 مساء
البابونج والدقيق لتبييض الرقبة
خلطات منزلية طبيعية، للعناية بالرقبة وتبييضها (الإنترنت)
alwasat radio

تتغافل المرأة أحيانا عن تنظيف وغسل رقبتها عند غسل وجهها، مما يسبب إسمرارها وإحراجا شديدا. لكن لا داعي للقلق، فإليكِ العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض الرقبة، واستعادة لونها الطبيعي؛ لتتناسق مع لون بشرة الوجه. كل ما عليكِ هو تطبيق الخلطات، والمثابرة على تكرارها؛ للحصول على أفضل النتائج بطريقة طبيعية وآمنة. تعرفِ عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

وصفة عصير الليمون وماء الورد لتبييض الرقبة
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- امزجي عصير الليمون مع ماء الورد جيداً، للحصول على مزيج متجانس، ثم وزعي المزيج على الرقبة قبل النوم.

- اغسلي الرقبة بالماء الفاتر في الصباح، وكرري استخدام مزيج عصير الليمون وماء الورد مرة واحدة يومياً قبل النوم.

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

خلطة القهوة وخل التفاح لتبييض الرقبة
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة من شاور جل دوف الخيار
ملعقة كبيرة من القهوة التركية.
نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

- اخلطي جميع المكونات جيداً؛ للحصول على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على الوجه والرقبة، مع التدليك من أسفل للأعلى عدة دقائق.

- اتركي الخليط على الوجه والرقبة 10 دقائق، وافركي الوجه والرقبة بلطف في حركات دائرية.

- اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ثم رطبيه بماء الورد.

- كرري استخدام الخلطة مرة أسبوعياً، لتفتيح الوجه والرقبة سريعاً.

ماسك البابونج والمرمرية لتفتيح الوجه والرقبة
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة بابونج مطحون.
2 ملعقة كبيرة مرمرية مطحونة.
فنجان صغير ماء ساخن للعجن.

- امزجي جميع المكونات جيداً؛ لتحصلين على عجينة كريمي، ثم افرديها على الوجه والرقبة، مع التدليك من الأسفل للأعلى.

- اتركي المزيج على الوجه والرقبة 20 دقيقة، ثم افركيه بقطنة نظيفة وماء فاتر.

- استخدمي الخلطة مرتين أسبوعياً قبل النوم.

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

خلطة الدقيق وعصير الليمون لتبييض وتنظيف الرقبة
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة دقيق.
ملعقة كبيرة عصير الليمون.
ملعقة كبيرة حليب.
- اخلطي الدقيق مع الحليب جيدا، ثم اضيفي عصير الليمون، واخلطي مرة أخرى.

- افردي الخليط على الرقبة بالتساوي، واتركيه 20 دقيقة.

- اغسلي الوجه بالماء الفاتر، واتركيه قليلاً، ثم رطبي الرقبة بماء الورد، وكرري الخليط مرتين أسبوعيًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر.. تعادل (1-1) بين ليبيا والجزائر في نصف نهائي بطولة الطائرة الأفريقية

بث مباشر.. تعادل (1-1) بين ليبيا والجزائر في نصف نهائي بطولة الطائرة الأفريقية
ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»

ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»

روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم

طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
«الأرصاد المصرية» تحذر من وصول العاصفة «دانيال» كمنخفض جوي يسبب سيولًا ببعض المناطق

«الأرصاد المصرية» تحذر من وصول العاصفة «دانيال» كمنخفض جوي يسبب سيولًا ببعض ...
شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟

شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟
الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس

الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا

شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا
«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»

«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»
أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب ...
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. ...
كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
أدخلي الزعتر في روتين العناية بشعرك
أدخلي الزعتر في روتين العناية بشعرك
تفاصيل إطلالة منى زكي الحمراء
تفاصيل إطلالة منى زكي الحمراء
البزار والكيوي كولاجين طبيعي للبشرة
البزار والكيوي كولاجين طبيعي للبشرة
بالفيديو: قناع الجيلاتين للتخلص من مشاكل البشرة
بالفيديو: قناع الجيلاتين للتخلص من مشاكل البشرة
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله
خلطة طبيعية من مكونين لتغذية الشعر وتطويله...
كيف تغسلين شعرك بطريقة صحيحة؟.. خبراء يحددون 4 خطوات
كيف تغسلين شعرك بطريقة صحيحة؟.. خبراء يحددون 4 خطوات...
4 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وعلاج التقصف
4 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وعلاج التقصف...
حيل لإزالة رسوم الحنة من اليد
حيل لإزالة رسوم الحنة من اليد...
الحلبة والقرنفل لتكثيف الحواجب
الحلبة والقرنفل لتكثيف الحواجب...
المزيد
البابونج والدقيق لتبييض الرقبة
البابونج والدقيق لتبييض الرقبة...
تفاصيل إطلالة مي عمر الخضراء
تفاصيل إطلالة مي عمر الخضراء...
أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها...
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها
مقشر طبيعي لتنعيم البشرة وترطيبها...
بالفيديو: قناع الجيلاتين للتخلص من مشاكل البشرة
بالفيديو: قناع الجيلاتين للتخلص من مشاكل البشرة...
المزيد