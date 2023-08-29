البصل والعسل لإطالة الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث السيدات دائما عن طرق طبيعية لإطالة الشعر بسهولة وفي أسرع وقت ممكن، لذلك نقدم إليك طرقا مختلفة لتطويل شعرك بسرعة هائلة، عن طريق استخدام البصل الذي يعمل على علاج فطريات فروة الرأس، التي تتسبب في العدوى الفطرية وتعد من أهم الأسباب وراء تلف الشعر وزيادة تساقطه.

كما يساعد البصل على تفتيح المسام المسدودة لسهولة امتصاص العناصر المغذية والمرطبة داخل بصيلات الشعر.

تعرفي إلى كيفية استخدامه لإطالة الشعر وترطيبه، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

البصل والزيوت

- امزجي ثلاث ملاعق من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم طبقي الخليط على شعرك قبل النوم، ثم اغسليه في الصباح. كرري هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع لتطويل شعرك بسرعة قياسية.

البصل والعسل

- قومي بغلي بصلتين صغيرتين في لتر من الماء، ثم اتركي الماء حتى يفتر، ثم أضيفي ملعقتين من العسل إلى الخليط وامزجيهما جيدا، ثم طبقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة أربع ساعات، ثم اغسليه بالماء الفاتر، وكرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، ولاحظي النتيجة الفعالة التي ستحصلين عليها.