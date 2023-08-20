سبراي مثبت طبيعي للشعر من السكر والخروع

القاهرة - بوابة الوسط

مثبتات الشعر هي منتجات متعددة الاستخدامات، بداية من تغذية الشعر وصولًا إلى تصفيفه والحفاظ على ثباته. كل مستحضرات التجميل بما فيها الخاصة بالشعر تحتوي على مركبات كيميائية ضارة تؤثر على فوائده.

يمكنكِ تحضير السبراي المفضل لديكِ من مكونات طبيعية في المنزل تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «الجميلة».

سبراي السكر

- السكر ضار بالصحة لكنه مفيد لشعركِ، كما أن سبراي السكر يسهل تحضيره لأنه يحتوي على مكونين فقط، السكر والماء كذلك مدة صلاحيته ممتدة تصل من شهر إلى شهرين.

المكونات وطريقة التطبيق

3 ملاعق كبيرة من السكر (قابلة للتعديل حسب الرغبة).

كوب ماء نقي.

- اغلي الماء في قدر وقلبي السكر واتركيه ليذوب تمامًا ثم أطفئي اللهب واتركي المحلول يبرد، ثم انقلي المحلول إلى زجاجة مزودة برذاذ. ويرج جيدًا قبل كل استخدام.

سبراي الليمون

إضافة الليمون على الشعر يساعد في تفتيح لونه، ربما لدرجتين أفتح، ذلك بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا والتي تحمي الشعر من مشاكل الشعر مثل القشرة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز بناء الخلايا من ثم تحارب تساقط الشعر.

المكونات وطريقة التطبيق

عصير ليمونة متوسطة الحجم (مع القشر).

2 كوب ماء مصفى.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

- سخني الماء في قدر. أضيفي عصير الليمون والقشر إليه واتركيه حتى يغلي وينضج حتى ينخفض إلى النصف.

- دعي المحلول يبرد وصفيه وأضيفي صودا الخبز وانقلي مثبت الشعر بالليمون إلى زجاجة رذاذ واحفظيه في الثلاجة.

سبراي زيت الخروع

هذا السبراي مثالي للشعر المجعد (الكيرلي)، يعتبر زيت الخروع مصدرًا غنيًا بفيتامين هـ وأوميغا 6 و9 من الأحماض الدهنية والكيراتين، لذلك، فإنه يغذي الشعر بعمق، ويساعد على فرد الشعر المجعد، كما يمنع الشعر من التقصف.

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ماء مصفى.

ملعقة كبيرة زيت الخروع.

- سخني الماء المصفى وقلبي السكر ودعي المحلول يبرد وأضيفي زيت الخروع إلى الخليط..

- رجي الزجاجة قبل كل استخدام وتخلصي من مثبت الشعر بعد شهر إلى شهرين.