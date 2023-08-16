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بيض وألوفيرا لغلق المسام الواسعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 01:27 مساء
بيض وألوفيرا لغلق المسام الواسعة
نقدم لك طرقا طبيعية للتخلص من المسام الواسعة (الإنترنت)
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المسام الواسعة من المشكلات المزعجة التي تواجهها السيدات، لأنها تزيد من فرصة ظهور البثور السوداء وتؤثر على البشرة والوجه بشكل عام.

لذا نقدم لك طرقًا طبيعية للتخلص من تلك المشكلة في أسرع وقت وبحلول منزلية وتكاليف قليلة. تعرفي على الطرق معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

البيض
طبقي ملعقة من مخفوق بياض البيض مع زيت اللوز على الوجه لمدة 20 دقيقة، له آثار إيجابية على البشرة وتأثير قوي على تصغير مسام الوجه، كما يضيف النعومة والنضارة على بشرتك، لا ينصح به لصاحبات البشرة شديدة الدهنية.

الليمون وماء الورد
يخفف الليمون بماء الورد مع 2 نقطة جل ألوفيرا ثم يطبق على الوجه لمدة نصف ساعة، فهو من الطرق الفعالة لعلاج المسام الواسعة.

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