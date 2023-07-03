كريم طبيعي من زيت اللوز وجنين القمح للعناية بعينيكِ...

نقدم لكِ طريقة طبيعية من مكونات بسيطة موجودة في مطبخك لتحضير كريم ترطيب طبيعي للعناية بمحيط العين وترطيبها وحمايتها من الجفاف وظهور الخطوط الرفيعة، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».
مكونات كريم ترطيب محيط العينين المنزلي
تحتاجين لصنعه إلى:
3 ملاعق طعام من الفازلين الطبي.
2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
2 ملعقة من زيت جنين القمح.
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه
فوائد المكونات
الفازلين الطبي: يتغلغل في أعماق الجلد المحيط بالعينين، فيغذيه ويرطبه، كما يمنحه مظهرا لامعا جميلا.
زيت اللوز الحلو: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (E) الذي لا يكافح فقط جفاف المنطقة حول العينين وإنما أيضا يقلل من انتفاخ تحت العينين ويسهم في تفتيح الهالات السوداء.
زيت جنين القمح: غني بالفيتامينات مثل: فيتامين (أ) وفيتامين (د) التي تعمل على ترطيب المنطقة حول العينين، وتجعلها نضرة هذا بالإضافة لتخليص تحت العينين من مشكلة التجاعيد المزعجة.
طريقة التحضير والتطبيق
- ادمجي الفازلين مع الزيوت المحضرة في وعاء صغير ثم اسكبيهم جميعا في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق.
- احفظي العلبة في البراد لحين قدوم الليل، وعندها خذي منها كميات قليلة بأطراف أصابعك النظيفة وطبقيها على المنطقة المحيطة بالعينين مع التدليك الرقيق.
- انتظري حتى تتشرب المنطقة للكريم تماما ومن ثمّ اغسلي وجهك جيدا بالماء.
- داومي على اعتماد الكريم مرة يوميا قبل النوم وتمتعي بمحيط عينين أكثر إشراقا وتألقا.
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