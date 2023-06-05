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زبدة الشيا والبنجر لشفاه وردية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 12:03 مساء
زبدة الشيا والبنجر لشفاه وردية
توريد الشفايف من خلال وصفات طبيعية منزلية هو الحل الأنسب للتغلب على الشفاه الداكنة (الإنترنت).
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تتأثر الشفاه بعوامل خارجية وداخلية تماما كالبشرة، ولكن غالبية النساء يغفلن ذلك الأمر على الرغم من نصائح خبراء الجمال بضرورة اتباع خطوتين أساسيتين، وهما التقشير والترطيب وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

توريد الشفايف من خلال وصفات طبيعية منزلية هو الحل الأنسب للتغلب على الشفاه الداكنة والحصول على اللون الوردي الذي سيبرز جمالك، تعرفي معنا على الوصفات وطبقيها بنفسك.

وصفة زبدة الشيا
- من الوصفات الفعالة التي ترطب الشفاه، وتحميها من التشقق وتمنحها لونا ورديا ويمكن اتباعها يوميا وتتكون من:
ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
كبسولتين من فيتامين (E).
- تحتوي زبدة الشيا على خصائص طبيعية مذهلة تعالج عديد المشاكل مثل الشوائب، والتجاعيد، والحكة، وحروق الشمس، والجروح الجلدية المحدودة، والجفاف، وأنواع من الأكزيما، وحساسية الجلد، ولدغات الحشرات، وقرصات الصقيع.
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- يحتوي فيتامين (E) على مضادات للأكسدة التي تساعد في انقسام الخلايا وتجددها لتختفي البقع الداكنة ويعود اللون الوردي الطبيعي للشفاه، أما زيت جوز الهند يخترق الخلايا ليرطبها من الداخل.
طريقة التطبيق
- تذوب ملعقة كبيرة من زبدة الشيا وأخرى من زيت جوز الهند على النار، ثم يضاف محتوى كبسولتين من فيتامين (E).
- تنقل المحتويات إلى زجاجة محكمة، يمكن تخزينها لمدة شهر واحد في حرارة الغرفة وفي البراد لمدة أطول.
- يوزع هذا البلسم أو المرطب مرتين يوميا، صباحا ومساء، خاصة قبل النوم، لأنها أفضل فترة تستفيد خلالها خلايا الشفاه من الوصفة.
- إلى ذلك ينصح بتقشير الشفاه مرة أسبوعيا بإضافة 1/2 ملعقة من السكر مع 1/2 ملعقة من الوصفة السابقة. يوزع المزيج على الشفاه لمدة 10 دقائق، وبعد انقضاء المدة، تفرك الشفاه برفق لتتساقط الخلايا الميتة.
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عصير البنجر وزيت اللوز
المكونات وطريقة التطبيق
نصف ملعقة من زيت اللوز
نصف ملعقة من عصير البنجر
عصير نصف ليمونة
- في برطمان زجاجي اخلطي المكونات حتى تمتزج تماما وابدئي في توزيعها على منطقة الشفاه بالكامل، وتدليكها لمدة 5 دقائق، ثم اتركها طوال الليل حوالي 8 ساعات، ثم تغسل في صباح اليوم التالي بعد تمرير قطعة من الثلج حول شفتيك لمدة 15 دقيقة، فيساعد الثلج على تنشيط الدورة الدموية وإكسابها اللون الوردي وتفتيحها تدريجيا؛ لغنى المكونات بزيت اللوز الذي يساعد على تخلص شفتيك من الاسمرار، والليمون الأكثر غنى بمضادات الأكسدة التي تكسب شفتيك النضارة واللون الوردي وتفتيحها تدريجيا، أما البنجر فهو يكسبها لونا طبيعيا ورديا مع الوقت، ويفضل الاستمرار على تلك الوصفة لمدة 21 يوما، وستندهشين من النتيجة.

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