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البزار وماء الورد للتخلص من حفر الوجه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 10:34 صباحا
البزار وماء الورد للتخلص من حفر الوجه
مجموعة وصفات لعلاج حفر الوجه للحصول على بشرة نضرة قبل العيد (الإنترنت)
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تسبب ندبات الوجه أو حفر الوجه عادة الإزعاج والإحباط والخجل من الظّهور الاجتماعي، ومن المهم أن تجرى معالجتها بأقصى سرعة حتى لا تزداد الالتهابات وتصل للعمق، وهناك عديد العلاجات الطبيعية الفعالة التي لا تسبب أية آثار جانبية.
نقدم إليكِ مجموعة وصفات لعلاج حفر الوجه للحصول على بشرة نضرة قبل العيد وذلك وفقا لموقع «جمالك».

قناع الألوفيرا مع زيت شجرة الشاي
المكونات وطريقة التطبيق:
ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي.
- توضع المكونات في إناء مناسب، تمزج جيدا حتى تتجانس ثم توضع الخلطة على أماكن الندبات مع التدليك برفق، وتتركيها لمدة 15 دقيقة.
- نظفي الوجه بالماء الدافئ وجفيفه جيدا، وتستعمل قطنة مبللة بماء الورد.
- كرري استخدام الماسك بشكل يومي وستلاحظين الفرق.

قناع البزار مع عصير النعناع
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة من الكركم.
2 ملعقة كبيرة من عصير النعناع.
- توضع المكونات في إناء مناسب، تمزج جيدا حتى تتجانس وتوضع الخلطة على أماكن الندبات مع التدليك لمدة 5 دقائق، وتترك 15 دقيقة.
- ينظف الوجه بالماء البارد وقطنة مبللة بماء الورد.
- يستخدم الماسك يوميا؛ لتحصلي على النتيجة المرغوبة.

قناع خشب الصندل مع ماء الورد
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة كبيرة من خشب الصندل المسحوق.
2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- تمزج المكونات في إناء مناسب حتى تصبح متجانسة ويوزع الخليط على أماكن الندبات، مع الفرك برفق وتركه لمدة 15 دقيقة.
- ينظف الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيدا، احرصي على استعمال الماسك بشكل يومي.

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