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طرق طبيعية لمنع تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 12:04 مساء
طرق طبيعية لمنع تساقط الشعر
تخلصي من تساقط الشعر بمكونات طبيعية موجودة في مطبخك (الإنترنت)
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الشعر يتساقط أكثر خلال الصيف بسبب كثرة التعرض لأشعة الشمس الحارة، والتي تزيد من جفاف الشعر وجعله أكثر عرضة للتساقط، في حين أن العوامل الخارجية الأخرى، مثل الحرارة والجفاف ومياه الكلور يمكن أن تساهم أيضًا في زيادة تساقط الشعر.

ويمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تمنع تساقط الشعر بشكل فعال تعرفي معنا على بعضها واحرصي على تطبيقها بنفسك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

التدليك الدافئ بزيت جوز الهند
- التدليك بالزيت الدافئ يفعل الكثير من العجائب لشعرك، ويمكنك تجربة زيت جوز الهند، فهو يقلل من فقدان البروتين في كل من الشعر غير التالف والتالف، سواء تم استخدامه قبل الغسيل أو بعد الغسيل.
- يساعد التدليك على تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس ويسهل نمو الشعر، ويمكنك تطبيق الزيت ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وستلاحظين تغيرًا ملحوظًا في كثافة شعرك، عليك ترك الزيت طوال الليل وغسله في اليوم التالي.

الصبار
- تم استخدام الصبار على مر العصور لخصائصه العلاجية، ومنع تساقط الشعر. شرب عصير الصبار يمكن أن يقوي شعرك من الداخل.
- يمكنك أيضًا تطبيقه موضعيًا بمزجه بالعسل، ضعي هلام نبات الصبار الخام على فروة رأسك، ويمكنك الحصول على هلام طازج من الورقة أو شرائه من المتجر.
- يمكنك استخدام ماسك جل الصبار 2-3 مرات في الأسبوع لتحسين صحة الشعر وفروة الرأس.
- يمكن أن يؤدي القيام بهذا العلاج بانتظام إلى ترطيب الشعر التالف والجاف وتحسينه نظرًا لأن الصبار له خصائص مضادة للفطريات والفيروسات، فإنه يحارب أيضًا مشاكل قشرة الرأس عن طريق ترطيب فروة الرأس.

البيض
- يمكنك ترطيب شعرك بعمق باستخدام قناع البيض، ويتم خفق بيضتين وأضيفي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح. أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة كبيرة من العسل. امزجيها جيدًا وضعي المعجون على فروة رأسك اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.
- يعتبر البيض مليئًا بالبروتين، مما يعزز نمو الشعر وقوته ويتحكم في تساقط الشعر.

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