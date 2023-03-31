  • Alwasat News
Atwasat

نصائح لتنسيق لون البليزر مع الملابس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 05:00 مساء
نصائح لتنسيق لون البليزر مع الملابس
تنسيق البليزر بمختلف الألون (الإنترنت)
alwasat radio

يؤكد خبراء الموضة أن من الملابس الرائجة والمفضلة لكثير من النساء هو البليزر، والذي يمكنكِ أن ترتديه بطرق مختلفة.

ويمكنكِ شراء الألوان الأساسية من البليزرات، كالأسود أو البيج أو الكحلي أو الأبيض، إليكِ طريقة تنسيق ألوانها، وفق «سوبر ماما».

- اعتمدي سترة البليزر في إطلالتك

البليزر الأسود: يلائم البليزر الأسود كل الألوان تقريبًا، يلائم البنطلونات السوداء والرمادية والجينز بكل أنواعه ودرجات لونه والبيج، ويليق كذلك بأي لون آخر في التنورات والفساتين، والقطعة العلوية التي تلبسينها تحته يمكن أن تكون بأي لون ترغبين فيه.

البليزر الأبيض: يناسب البليزر الأبيض الخروج بالنهار، ويمكنكِ ارتداء قطعة سفلية جينز بالدرجة التي تفضلينها معه، كما يمكنكِ ارتداء قطعة سفلية بنية أو كحلية أو سوداء، ويليق البليزر الأبيض بالبنطلونات الجلد السوداء كذلك، ويمكنكِ أيضًا أن ترتدي معه جونلة أو فستانا باللون المفضل لكِ، كما يمكنكِ ارتداء قطعة علوية تحته بأي لون يلائم القطعة السفلية.

البليزر الكاروهات: الكاروهات مثالي للارتداء مع قطعة سفلية جينز، ويمكنكِ أن ترتديه مع سروال قماشي بلون يلائمه، لكن بالطبع يجب أن تكون القطعة السفلية سادة، وكذلك القطعة العلوية التي ترتدينها تحته.

البليزر الرمادي: اللون الرمادي في البليزرات رائع جدًا، خاصةً في فصل الشتاء، يمكنكِ أن ترتديه مع بنطلون جينز رمادي، أو جينز بأي درجة أخرى، يمكنكِ كذلك أن ترتديه مع بنطلون أسود، كما يمكنكِ أن ترتديه مع قطعة سفلية سواء تنورة أو بنطلون قماش أو فستان بدرجات اللون الأصفر.

البليزر البيج: البيج مثالي مع الأسود والجينز، ويمكنكِ أن ترتدي قطعة علوية تحته باللون الأبيض أو الأسود، وقد يكون مثاليًا مع فستان أبيض.

تنسيق البليزر بمختلف الألون (الإنترنت)
تنسيق البليزر بمختلف الألون (الإنترنت)
تنسيق البليزر بمختلف الألون (الإنترنت)
تنسيق البليزر بمختلف الألون (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي يعد ريال مدريد بالانضمام إليه في 2024

مبابي يعد ريال مدريد بالانضمام إليه في 2024
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة

«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة
خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة

خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة

«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة
البوسيفي: الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها وسنشهد المانشيت الأخير في الورقية

البوسيفي: الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها وسنشهد المانشيت الأخير في الورقية
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم

روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة

المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة
«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية

«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا

«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»

ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية

«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري

مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكركدية وجوز الهند لعلاج الشعر التالف
الكركدية وجوز الهند لعلاج الشعر التالف
الليمون والترمس لتفتيح لون البشرة
الليمون والترمس لتفتيح لون البشرة
تكلفة إطلالة ياسمين صبري في إعلان رمضان
تكلفة إطلالة ياسمين صبري في إعلان رمضان
حضري واقي للشمس من الألوفيرا والجزر
حضري واقي للشمس من الألوفيرا والجزر
الأرجان والعسل للعناية ببشرتك في رمضان
الأرجان والعسل للعناية ببشرتك في رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فوائد استخدام الكولاجين مع فيتامين «سي» لبشرتك وشعرك
فوائد استخدام الكولاجين مع فيتامين «سي» لبشرتك وشعرك...
طرق طبيعية لعلاج حبوب الوجه الملتهبة
طرق طبيعية لعلاج حبوب الوجه الملتهبة...
بياض الدحى للتخلص من تجاعيد العيون
بياض الدحى للتخلص من تجاعيد العيون...
تكلفة إطلالة ياسمين صبري في إعلان رمضان
تكلفة إطلالة ياسمين صبري في إعلان رمضان...
دليلك الشامل لاختيار وتنسيق القفطان في رمضان
دليلك الشامل لاختيار وتنسيق القفطان في رمضان...
المزيد
نصائح لتنسيق لون البليزر مع الملابس
نصائح لتنسيق لون البليزر مع الملابس...
قبعات «بورسالينو» الإيطالية تطل برأسها مجدداً
قبعات «بورسالينو» الإيطالية تطل برأسها مجدداً...
5 آلاف دولار تكلفة إطلالة محمد رمضان الأخيرة
5 آلاف دولار تكلفة إطلالة محمد رمضان الأخيرة...
الأرجان والعسل للعناية ببشرتك في رمضان
الأرجان والعسل للعناية ببشرتك في رمضان...
حضري واقي للشمس من الألوفيرا والجزر
حضري واقي للشمس من الألوفيرا والجزر...
المزيد