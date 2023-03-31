نصائح لتنسيق لون البليزر مع الملابس

القاهرة - بوابة الوسط

يؤكد خبراء الموضة أن من الملابس الرائجة والمفضلة لكثير من النساء هو البليزر، والذي يمكنكِ أن ترتديه بطرق مختلفة.

ويمكنكِ شراء الألوان الأساسية من البليزرات، كالأسود أو البيج أو الكحلي أو الأبيض، إليكِ طريقة تنسيق ألوانها، وفق «سوبر ماما».

- اعتمدي سترة البليزر في إطلالتك

البليزر الأسود: يلائم البليزر الأسود كل الألوان تقريبًا، يلائم البنطلونات السوداء والرمادية والجينز بكل أنواعه ودرجات لونه والبيج، ويليق كذلك بأي لون آخر في التنورات والفساتين، والقطعة العلوية التي تلبسينها تحته يمكن أن تكون بأي لون ترغبين فيه.

البليزر الأبيض: يناسب البليزر الأبيض الخروج بالنهار، ويمكنكِ ارتداء قطعة سفلية جينز بالدرجة التي تفضلينها معه، كما يمكنكِ ارتداء قطعة سفلية بنية أو كحلية أو سوداء، ويليق البليزر الأبيض بالبنطلونات الجلد السوداء كذلك، ويمكنكِ أيضًا أن ترتدي معه جونلة أو فستانا باللون المفضل لكِ، كما يمكنكِ ارتداء قطعة علوية تحته بأي لون يلائم القطعة السفلية.

البليزر الكاروهات: الكاروهات مثالي للارتداء مع قطعة سفلية جينز، ويمكنكِ أن ترتديه مع سروال قماشي بلون يلائمه، لكن بالطبع يجب أن تكون القطعة السفلية سادة، وكذلك القطعة العلوية التي ترتدينها تحته.

البليزر الرمادي: اللون الرمادي في البليزرات رائع جدًا، خاصةً في فصل الشتاء، يمكنكِ أن ترتديه مع بنطلون جينز رمادي، أو جينز بأي درجة أخرى، يمكنكِ كذلك أن ترتديه مع بنطلون أسود، كما يمكنكِ أن ترتديه مع قطعة سفلية سواء تنورة أو بنطلون قماش أو فستان بدرجات اللون الأصفر.

البليزر البيج: البيج مثالي مع الأسود والجينز، ويمكنكِ أن ترتدي قطعة علوية تحته باللون الأبيض أو الأسود، وقد يكون مثاليًا مع فستان أبيض.

تنسيق البليزر بمختلف الألون (الإنترنت)

تنسيق البليزر بمختلف الألون (الإنترنت)