فوائد خل التفاح للبشرة والوجه

القاهرة - بوابة الوسط

لخل التفاح فوائد متعددة للبشرة والوجه، نقدمها لك وفق موقع «موضوع».

- يعالج حب الشباب؛ وذلك بخلط مقدار من خل التفاح مع 3-4 مقادير من الماء، ووضعه على البشرة بقطنة ناعمة، وتركه عشر دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء، وتكرر هذه العملية ثلاث مرات يوميا.

- يزيل البقع السوداء أو البقع الداكنة.

- يزيل الجلد الميت، ويغلق المسامات الواسعة في البشرة.

- يخفف حروق الشمس؛ حيث يخفف الخل بالقليل من الماء، ويفضل لو كان باردا، ويوضع على مواضع حروق الشمس، ستساعد هذه الخطوة البشرة على استعادة نضارتها.

- ينظم خل التفاح مستويات الحموضة (ph) في البشرة، التي تحافظ بدورها على المستويات المثلى للبشرة بين الزيتية والجافة.

- يخفف حدة توهج الصدفية.

- يخفف توهج الوجه واحمراره، ويعقمه خاصة بعد إزالة الشعر.

- يجعل البشرة ملساء ناعمة.

- يستخدم الخل مزيلا فعالا للمكياج، ومعقما لأدوات المكياج، مثل: الفراشي.

- يخفف علامات الشيخوخة، ويشد البشرة شدا واضحا.