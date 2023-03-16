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فوائد خل التفاح للبشرة والوجه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 02:03 مساء
فوائد خل التفاح للبشرة والوجه
فوائد خل التفاح للبشرة والوجه (الإنترنت)
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لخل التفاح فوائد متعددة للبشرة والوجه، نقدمها لك وفق موقع «موضوع».

- يعالج حب الشباب؛ وذلك بخلط مقدار من خل التفاح مع 3-4 مقادير من الماء، ووضعه على البشرة بقطنة ناعمة، وتركه عشر دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء، وتكرر هذه العملية ثلاث مرات يوميا.
- يزيل البقع السوداء أو البقع الداكنة.
- يزيل الجلد الميت، ويغلق المسامات الواسعة في البشرة.
- يخفف حروق الشمس؛ حيث يخفف الخل بالقليل من الماء، ويفضل لو كان باردا، ويوضع على مواضع حروق الشمس، ستساعد هذه الخطوة البشرة على استعادة نضارتها.
- ينظم خل التفاح مستويات الحموضة (ph) في البشرة، التي تحافظ بدورها على المستويات المثلى للبشرة بين الزيتية والجافة.
- يخفف حدة توهج الصدفية.
- يخفف توهج الوجه واحمراره، ويعقمه خاصة بعد إزالة الشعر.
- يجعل البشرة ملساء ناعمة.
- يستخدم الخل مزيلا فعالا للمكياج، ومعقما لأدوات المكياج، مثل: الفراشي.
- يخفف علامات الشيخوخة، ويشد البشرة شدا واضحا.

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