نورا الأنصاري تكسر «المألوف» في معرض الدوحة للمجوهرات

القاهرة - بوابة الوسط

استقطب معرض الدوحة للساعات والمجوهرات أسماء عملاقة، غير أن مصممة قطرية قدمت تصاميم تحدّت فيها الأنماط السائدة في بلدها.. فخطفت الأضواء من الجميع.

وتدير نورا الأنصاري شركتها الخاصة وتتعامل مع الزبائن بنفسها، في حالة غير شائعة في الدولة الخليجية الثرية التي لم تحقق الكثير من نسائها شهرة في مجال التجارة، رغم العدد المتزايد منهنّ في سوق العمل.

ومنذ أن فتحت أول متجر لعلامتها التجارية «بابيون» في العاصمة الدوحة، تقول الأنصاري إنها اعتادت على تساؤلات الزائرين الفضوليين بشأن جنسيتها، حسب «فرانس برس».

- أكاديمية طرابلسية تسعى لإحياء تقليد صياغة المعادن الثمينة

وتقول: «عندما رأتني مجموعة سيدات وأنا أقف في بابيون، تساءلن إن كنت قطرية أم لا»، مضيفة «لم يعتدن على رؤية سيدة قطرية تقف في متجرها للاعتناء به ورعاية الزبائن». وتتابع قائلة «عندما عرفن بالأمر، قلن لي إنهن فخورات للغاية وأبدين إعجابهنّ بقطعي. وهذا أمر مشجع».

وعلى مدى أسبوع، أقيم معرض الساعات والمجوهرات الذي يعكس فخامة الحياة والرفاهية في قطر، أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، والتي تُصنَّف دوماً على أنّها من الدول الأكثر ثراء في العالم.

وفي الخارج، تتدفق سيارات فارهة من طراز «رولز رويس» و«آستون مارتن» و«مازيراتي»، تنقل في داخلها زوارا للمعرض الذي يُختتم السبت، حسب «فرانس برس».

أكثر من ثلاثين ألف زائر

من جانبها، تؤكد بثينة المسلماني، من شركة قطر لفعاليات الأعمال، المشاركة في تنظيم الحدث، على الأهمية العالمية لهذا المعرض الذي يستقطب أكثر من ثلاثين ألف زائر، فضلا عن كونه يضم «قطعا ذات قيمة عالية للغاية»، من ماركات كبرى بينها «لويس فويتون» و«بولغري». وعُرضت خلال الحدث قلادة من تصميم دار كارتييه بقيمة 21 مليون دولار.

وتصف الأنصاري المعرض بأنه «عرس قطري كبير» ينتظره المجتمع المحلي سنويا. وعندما أنشأت السيدة التي عملت في صناعة النفط والتعليم، علامتها التجارية «بابيون»، واجهت الكثير من التساؤلات.

وتوضح «أنا فخورة للغاية كأمرأة لأنني صاحبة محل للمجوهرات. كل محلات المجوهرات التي تسمع عنها في الدوحة مملوكة من رجال، ولهذا أنا فخورة لإطلاق علامة تجارية أملكها».

أول خاتم سوليتير

وبعد تصميم أول خاتم سوليتير في العام 2008، أطلقت الأنصاري علامتها التجارية بعد ثلاث سنوات، ونقلت متجرها العام 2022 إلى مركز تجاري رئيسي في الدوحة يضم أسماء كبرى في المجال تتنافس معها الأنصاري في معرض الدوحة.

وتتابع «عندما كنت أزور محلات المجوهرات، لم يشرح لنا أحد ماهية الألماس أو سبب كونه ثمينا (..) نسمع دائما أن الألماس أعز صديق للمرأة دون أن نعلم السبب».

وتشير المصممة إلى أن زبائنها يقدّرون جهودها في شرح المعايير المهمة التي تميّز ألماس، أي النقاء واللون والعيار وطريقة الصقل، حسب «فرانس برس».

وعندما بدأت عملها في تصميم المجوهرات، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المصممين القطريين. والآن يوجد عشرة على الأقل يقدمون تصاميمهم في معرض الدوحة، حسب الانصاري.

وتقول الأنصاري «بصفتنا علامة تجارية محلية، أن نكون بين العلامات الأضخم في العالم فهذا شرف بالطبع»، مضيفة «هذا يعني أن مجوهراتنا تعكس أذواقنا المحلية ومعاييرنا العالية».

من تصميمات نورا الأنصاري (الإنترنت)

امرأتان تعاينان مجوهرات معروضة في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات في العاصمة القطري في 21 فبراير 2023 (أ ف ب)

من تصميمات نورا الأنصاري (الإنترنت)