  • Alwasat News
Atwasat

نورا الأنصاري تكسر «المألوف» في معرض الدوحة للمجوهرات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 04:16 مساء
نورا الأنصاري تكسر «المألوف» في معرض الدوحة للمجوهرات
المصممة نورا الأنصاري (الإنترنت)
alwasat radio

استقطب معرض الدوحة للساعات والمجوهرات أسماء عملاقة، غير أن مصممة قطرية قدمت تصاميم تحدّت فيها الأنماط السائدة في بلدها.. فخطفت الأضواء من الجميع.

وتدير نورا الأنصاري شركتها الخاصة وتتعامل مع الزبائن بنفسها، في حالة غير شائعة في الدولة الخليجية الثرية التي لم تحقق الكثير من نسائها شهرة في مجال التجارة، رغم العدد المتزايد منهنّ في سوق العمل.

ومنذ أن فتحت أول متجر لعلامتها التجارية «بابيون» في العاصمة الدوحة، تقول الأنصاري إنها اعتادت على تساؤلات الزائرين الفضوليين بشأن جنسيتها، حسب «فرانس برس».

-  أكاديمية طرابلسية تسعى لإحياء تقليد صياغة المعادن الثمينة

وتقول: «عندما رأتني مجموعة سيدات وأنا أقف في بابيون، تساءلن إن كنت قطرية أم لا»، مضيفة «لم يعتدن على رؤية سيدة قطرية تقف في متجرها للاعتناء به ورعاية الزبائن». وتتابع قائلة «عندما عرفن بالأمر، قلن لي إنهن فخورات للغاية وأبدين إعجابهنّ بقطعي. وهذا أمر مشجع».

وعلى مدى أسبوع، أقيم معرض الساعات والمجوهرات الذي يعكس فخامة الحياة والرفاهية في قطر، أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، والتي تُصنَّف دوماً على أنّها من الدول الأكثر ثراء في العالم.

وفي الخارج، تتدفق سيارات فارهة من طراز «رولز رويس» و«آستون مارتن» و«مازيراتي»، تنقل في داخلها زوارا للمعرض الذي يُختتم السبت، حسب «فرانس برس».

 أكثر من ثلاثين ألف زائر
من جانبها، تؤكد بثينة المسلماني، من شركة قطر لفعاليات الأعمال، المشاركة في تنظيم الحدث، على الأهمية العالمية لهذا المعرض الذي يستقطب أكثر من ثلاثين ألف زائر، فضلا عن كونه يضم «قطعا ذات قيمة عالية للغاية»، من ماركات كبرى بينها «لويس فويتون» و«بولغري». وعُرضت خلال الحدث قلادة من تصميم دار كارتييه بقيمة 21 مليون دولار.

وتصف الأنصاري المعرض بأنه «عرس قطري كبير» ينتظره المجتمع المحلي سنويا. وعندما أنشأت السيدة التي عملت في صناعة النفط والتعليم، علامتها التجارية «بابيون»، واجهت الكثير من التساؤلات.

وتوضح «أنا فخورة للغاية كأمرأة لأنني صاحبة محل للمجوهرات. كل محلات المجوهرات التي تسمع عنها في الدوحة مملوكة من رجال، ولهذا أنا فخورة لإطلاق علامة تجارية أملكها».

أول خاتم سوليتير
وبعد تصميم أول خاتم سوليتير في العام 2008، أطلقت الأنصاري علامتها التجارية بعد ثلاث سنوات، ونقلت متجرها العام 2022 إلى مركز تجاري رئيسي في الدوحة يضم أسماء كبرى في المجال تتنافس معها الأنصاري في معرض الدوحة.

وتتابع «عندما كنت أزور محلات المجوهرات، لم يشرح لنا أحد ماهية الألماس أو سبب كونه ثمينا (..) نسمع دائما أن الألماس أعز صديق للمرأة دون أن نعلم السبب».

وتشير المصممة إلى أن زبائنها يقدّرون جهودها في شرح المعايير المهمة التي تميّز ألماس، أي النقاء واللون والعيار وطريقة الصقل، حسب «فرانس برس».

وعندما بدأت عملها في تصميم المجوهرات، لم يكن هناك سوى عدد قليل من المصممين القطريين. والآن يوجد عشرة على الأقل يقدمون تصاميمهم في معرض الدوحة، حسب الانصاري.

وتقول الأنصاري «بصفتنا علامة تجارية محلية، أن نكون بين العلامات الأضخم في العالم فهذا شرف بالطبع»، مضيفة «هذا يعني أن مجوهراتنا تعكس أذواقنا المحلية ومعاييرنا العالية».

من تصميمات نورا الأنصاري (الإنترنت)
من تصميمات نورا الأنصاري (الإنترنت)
امرأتان تعاينان مجوهرات معروضة في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات في العاصمة القطري في 21 فبراير 2023 (أ ف ب)
امرأتان تعاينان مجوهرات معروضة في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات في العاصمة القطري في 21 فبراير 2023 (أ ف ب)
من تصميمات نورا الأنصاري (الإنترنت)
من تصميمات نورا الأنصاري (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي

«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية

التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين

بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
أب يقتل طفلته الرضيعة بالخطأ في طرابلس

أب يقتل طفلته الرضيعة بالخطأ في طرابلس
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تنتظر حلا خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تنتظر حلا خارج الصندوق
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
طريقة إزالة الأظافر «الأكريليك» في المنزل
طريقة إزالة الأظافر «الأكريليك» في المنزل
مصممون أوكرانيون يقدمون عروضا ضمن أسبوع الموضة في لندن
مصممون أوكرانيون يقدمون عروضا ضمن أسبوع الموضة في لندن
الخروع والجيلاتين لجل حواجب طبيعي
الخروع والجيلاتين لجل حواجب طبيعي
انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو
انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو
اتهام صانعة حقائب شهيرة بسرقة إبداع جوان ميتشل
اتهام صانعة حقائب شهيرة بسرقة إبداع جوان ميتشل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المايونيز واللوز لترطيب الشعر
المايونيز واللوز لترطيب الشعر...
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه...
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء
سيروم طبيعي للتخلص من جفاف الشتاء...
قناع الأرز للخلاص من الهالات السوداء
قناع الأرز للخلاص من الهالات السوداء...
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد...
المزيد
نورا الأنصاري تكسر «المألوف» في معرض الدوحة للمجوهرات
نورا الأنصاري تكسر «المألوف» في معرض الدوحة للمجوهرات...
أسبوع الموضة الباريسي.. «بالنسياغا» حاضرة رغم «الفضيحة»
أسبوع الموضة الباريسي.. «بالنسياغا» حاضرة رغم «الفضيحة»...
الفلفل الأسود لتقشير البشرة والتخلص من التجاعيد
الفلفل الأسود لتقشير البشرة والتخلص من التجاعيد...
اتهام صانعة حقائب شهيرة بسرقة إبداع جوان ميتشل
اتهام صانعة حقائب شهيرة بسرقة إبداع جوان ميتشل...
انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو
انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو...
المزيد