بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت النجمة الإماراتية أحلام حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أطلق عليه «الليلة الماسية»، الجمعة.

وارتدت أحلام فستان عروس باللون العاجي من تصميم اللبناني نيكولا جبران من مجموعة شتاء وخريف 2023، واستغنت عن الطرحة بالتأكيد، وارتدت Cape، كما بطنت أحلام الفستان بالكامل، فالتصميم الأصلي كان شفافا.

وما لفت أنظار متابعي الحفل، ليست إطلالات أحلام المتغيرة، ولكن الإكسسوارات والمجوهرات التي ظهرت بها في الحفل، من بينها إكسسوار كبير على أذنيها ظن البعض أنه أقراط، ولكنه ليس كذلك فهو مثبت بتاج رفيع على رأسها للتمكن من حمله دون مخاطر على أذنها، وجاء طويلا يتجاوز طوله الـ15 سنتيمترا، ومرصعا بالكريستالات، من تصميم نيكولا جبران أيضا.

جاءت إطلالة أحلام الأولى في الحفل مزدحمة بعض الشيء، وزادها الإكسسوار من الازدحام غير المريح للعين.

شاهدي معنا صور الإطلالة.

النجمة أحلام بفستان عروس في حفلها بموسم الرياض.. ومجوهراتها تثير الجدل (الإنترنت)