  • Alwasat News
Atwasat

بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 01:13 مساء
بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل
النجمة أحلام بفستان عروس في حفلها بموسم الرياض.. ومجوهراتها تثير الجدل (الإنترنت)
alwasat radio

أحيت النجمة الإماراتية أحلام حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أطلق عليه «الليلة الماسية»، الجمعة.

وارتدت أحلام فستان عروس باللون العاجي من تصميم اللبناني نيكولا جبران من مجموعة شتاء وخريف 2023، واستغنت عن الطرحة بالتأكيد، وارتدت Cape، كما بطنت أحلام الفستان بالكامل، فالتصميم الأصلي كان شفافا.

وما لفت أنظار متابعي الحفل، ليست إطلالات أحلام المتغيرة، ولكن الإكسسوارات والمجوهرات التي ظهرت بها في الحفل، من بينها إكسسوار كبير على أذنيها ظن البعض أنه أقراط، ولكنه ليس كذلك فهو مثبت بتاج رفيع على رأسها للتمكن من حمله دون مخاطر على أذنها، وجاء طويلا يتجاوز طوله الـ15 سنتيمترا، ومرصعا بالكريستالات، من تصميم نيكولا جبران أيضا.

جاءت إطلالة أحلام الأولى في الحفل مزدحمة بعض الشيء، وزادها الإكسسوار من الازدحام غير المريح للعين.

شاهدي معنا صور الإطلالة.

بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل
النجمة أحلام بفستان عروس في حفلها بموسم الرياض.. ومجوهراتها تثير الجدل (الإنترنت)
النجمة أحلام بفستان عروس في حفلها بموسم الرياض.. ومجوهراتها تثير الجدل (الإنترنت)
بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل
بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا

«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)

احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات

حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات
إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال
عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول طريق «التقسيم»

عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول ...
احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق

احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق
الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»
جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق انتخابي مؤجل

جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق...
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟

مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: جديد «ألكساندر وانغ» لخريف 2023
بالفيديو: جديد «ألكساندر وانغ» لخريف 2023
المايونيز واللوز لترطيب الشعر
المايونيز واللوز لترطيب الشعر
تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»
تعيين فاريل وليامز مديرا للابتكارات الرجالية في دار «لوي فويتون»
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطريقة استخدامه...
القرنفل لتطويل الشعر والتخلص من القشرة
القرنفل لتطويل الشعر والتخلص من القشرة...
النشا وزيت اللوز لشد البشرة
النشا وزيت اللوز لشد البشرة...
إطلالة بيضاء لأصالة بتوقيع زهير مراد
إطلالة بيضاء لأصالة بتوقيع زهير مراد...
ساباتو دي سارنو مديرا إبداعيا لـ«غوتشي»
ساباتو دي سارنو مديرا إبداعيا لـ«غوتشي»...
المزيد
بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل
بالصور: مجوهرات أحلام بموسم الرياض تثير الجدل...
تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن
تأبين فيفيين ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن...
تكريم الرائدات في أسبوع الموضة بنيويورك
تكريم الرائدات في أسبوع الموضة بنيويورك...
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه
وصفات طبيعية لإخفاء تجاعيد الوجه...
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد
زيت الزيتون والنشا للتخلص من علامات التمدد...
المزيد