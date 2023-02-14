المايونيز واللوز لترطيب الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

مهما تعددت العوامل والأسباب المؤدية لخشونة الشعر، يظل هناك مكونات طبيعية مسعفة يمكنك اللجوء إليها للحصول على النعومة المطلوبة بعيدا عن أدوات التصفيف الحرارية التي يتسبب المداومة عليها في جفاف الشعر وسحب الرطوبة منه وفقا لموقع «جمالك».

لذلك نقدم إليك خلطة طبيعية من المايونيز وزيت اللوز الحلو والبيض لتطبيقها مرتين أسبوعيا تساعد على تحفيز إفراز مزيد الزيوت الطبيعية التي تعيد للشعر ملمسه الناعم.

أما زيت اللوز الحلو فهو يحتوي على نسب عالية من البروتينات، فيتامينات (A وB وE) كما يعمل على تغذية الشعر من جذوره لجعله ناعما وحيويا.

أما البيض فيعتبر أيضا علاجا منزليا فعالا للشعر الخشن والمجعد، كون البروتين والدهون العالية الموجودة فيه تساعد على إضافة الرطوبة، واستعادة صحة الشعر وتنعيمه.