المايونيز واللوز لترطيب الشعر...

مهما تعددت العوامل والأسباب المؤدية لخشونة الشعر، يظل هناك مكونات طبيعية مسعفة يمكنك اللجوء إليها للحصول على النعومة المطلوبة بعيدا عن أدوات التصفيف الحرارية التي يتسبب المداومة عليها في جفاف الشعر وسحب الرطوبة منه وفقا لموقع «جمالك».
لذلك نقدم إليك خلطة طبيعية من المايونيز وزيت اللوز الحلو والبيض لتطبيقها مرتين أسبوعيا تساعد على تحفيز إفراز مزيد الزيوت الطبيعية التي تعيد للشعر ملمسه الناعم.
أما زيت اللوز الحلو فهو يحتوي على نسب عالية من البروتينات، فيتامينات (A وB وE) كما يعمل على تغذية الشعر من جذوره لجعله ناعما وحيويا.
أما البيض فيعتبر أيضا علاجا منزليا فعالا للشعر الخشن والمجعد، كون البروتين والدهون العالية الموجودة فيه تساعد على إضافة الرطوبة، واستعادة صحة الشعر وتنعيمه.
طريقة تحضير خلطة المايونيز وزيت اللوز الحلو لتنعيم الشعر
- امزجي 1/4 كوب من المايونيز في الخلاط الكهربائي مع 1/3 كوب من زيت اللوز الحلو وبيضة واحدة حتى تحصلين على قوام ناعم.
- قسمي شعرك، ثم استعيني بفرشاة ماسك لفرد كميات تدريجية من المعجون على الشعر حتى تنتهي الكمية المحضرة.
- غطي شعرك ببونيه استحمام مدة زمنية لا تقل عن ساعتين متواصلين، ثم اشطفي شعرك بالشامبو ثم البلسم، وداومي على استخدام هذه الخلطة لأفضل النتائج.
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