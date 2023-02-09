لبشرة ندية في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

البشرة الندية هي بشرة رطبة وناعمة بعيدة عن الجفاف والتقشير، وتتميز البشرة المتوهجة أو الندية بمسام صغيرة، وبشرة متساوية وصافية دون عيوب.

من الخطوات الأساسية قبل بدء العناية بالبشرة للحصول على بشرة ندية هو تنظيف البشرة بغسول يلائم وجهك. فإذا كنت تملكين بشرة دهنية اختاري غسولا خاليا من الزيوت والعكس تماما إذا كنت تملكين بشرة جافة، فاختاري غسولا يرطب البشرة، وفق «هي».

سيروم مرطب

إذا لم تكوني بالفعل تستخدمين سيروم الهيلارونيك حتى اليوم، فعليك بالتأكيد أن تبدئي، وذلك لأنه مرطب يعمل على جذب الرطوبة إلى الجلد، للحصول على بشرة ندية. أما لسهولة تطبيق السيروم، قومي بتدليك يديك بهذا المنتج، ومن ثم تطبيق عملية التدليك على وجهك بحركة ثابتة وتصاعدية لتنشيط حركة الدم. ومن بعدها حركة دائرية حول العيون من الخارج نحو داخلها.

الزيت

جربي تطبيق الزيت على البشرة للحصول على بشرة ندية. فالزيت يعمل عمل المرطب ويساعد في جعل بشرتك ندية ولامعة. مثل المرطب، اختاري نوع الزيت الذي يلائم بشرتك إن كانت دهنية أو جافة. فالزيوت تعمل وكأنها طبقة تحمي المستحضرات الموجودة على الجلد، لذلك فتطبيق الزيوت فوق المستحضرات تساعد في الحفاظ على المنتجات الموجودة على الجلد، بالإضافة إلى جعل البشرة أكثر ندية.

الهايلايتر

استخدمي القليل من الهايلايت على عظام الخد لإضفاء مظهر أكثر نضارة على البشرة، فهذه الخطوة تعد الأخيرة في العناية بالبشرة للحصول على بشرة ندية، لذلك طبقيها بكل ترو على المناطق التي يجب عليك إضاءتها. فطبقي الهايلايت على الذقن وعظمة الأنف وتفاحات الخد. لا يكفي ترطيب البشرة من الخارج للحصول على بشرة ندية ومشرقة. فترطيب البشرة من الداخل يشمل زيادة شرب الماء لمحاربة الجفاف من الداخل. بالإضافة إلى ذلك فالأطعمة الغذائية مثل الفاكهة والخضار تساعد في إبقاء البشرة رطبة ندية ولامعة خاصة في شهر فبراير.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. لكن استخدام زيت جوز الهند على وجهك قد لا يعمل مع كل أنواع البشرة، ولكنه يعزز مظهر البشرة الندية. جربي تدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند على وجهك واتركيه ينقع لبضع دقائق قبل غسله بمنظفك العادي.

الألوفيرا

الألوفيرا لها خصائص علاجية وقد تحفز نمو الخلايا الجديدة. كما أنها تهدئ وترطب دون انسداد المسام. فاستخدام الألوفيرا يوميا قد يمنح وجهك كل يوم بشرة متوهجة صحية. فقومي بفرك جل الألوفيرا على وجهك للحصول على بشرة ندية ومشرقة.

نذكرك دائما بضرورة تجربة هذه الوصفات على جزء من جلد يدك الداخلي عند المعصم قبل استخدامها على كل وجهك مباشرة، تجنبا لتحسس البشرة عند البعض للمكونات المذكورة.