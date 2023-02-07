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العرقسوس والأرغان للتخلص من تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:00 مساء
العرقسوس والأرغان للتخلص من تساقط الشعر
وصفات طبيعية منزلية للتقليل من تساقط الشعر (الإنترنت)
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إذا كنتِ تعانين من مشكلة تساقط الشعر بشكل مستمر، نقدم إليكِ وصفات طبيعية منزلية للتقليل من هذه الظاهرة التي تزعج الكثير من السيدات، تعرفي عليها معنا واستفيدي منها، وفقًا لموقع «جمالك».

العرقسوس
مستخلص العرقسوس من الأعشاب المفيدة للشعر ويمنع تساقطه عن طريق تقويته، ويمكنك شربه كالشاي أربع مرات أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل النتائج، ويمكنك غسل شعرك بمقدار مناسب منه ممزوجًا بملعقتين من خل التفاح، فهذا الخليط يساعد على إطالة الشعر وتقويته.

زيت الأرغان
الأرغان من الزيوت المفيدة للشعر والبشرة بشكل كبير، ويمكنك حماية شعرك من التساقط عن طريق استخدامه كحمام زيت مرتين أسبوعيًا لتقليل التساقط وترطيب الشعر.

الروزماري
يساعد في التخلص من قشرة الرأس وضعف الشعيرات ويستخدم كالتالي: توضع حفنة من إكليل الجبل «الروزماري» في الماء، ثم اغلي الماء لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك قومي بغسل شعرك بشامبو خفيف ثم اشطفي شعرك بخليط الروزماري.

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