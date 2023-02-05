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جوارب لا غنى عنها في خزانة ملابسك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 01:42 مساء
جوارب لا غنى عنها في خزانة ملابسك
أنواع جوارب لا بد أن تتوافر في دولابك (الإنترنت)
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قد يبدو أن اختيار الجوارب المناسبة أمر سهل إلا أنه ليس كذلك، فهناك أنواع مختلفة ولكل منها استخدام مختلف، ولكل منها نوع حذاء مختلف أيضا عن غيره.

إذا كنت تريدين اتباع أحدث صيحات الموضة وتعرفين كيفية تنسيق الجوارب مع أطقم الملابس الخاصة بك، تابعي هذه السطور لتكتشفي ذلك، حسب «فستاني».

- كيف تحمين جواربك من التمزق

جوارب القدم
هي جوارب سهلة الارتداء ورقيقة، وهي مثالية للأحذية الخفيفة أو الباليرينا أو أحذية اللوفر. احتفظي دائما ببعض الأزواج في متناول اليد في خزانتك، لأنك بالتأكيد ستحتاجينها مع إطلالتك، ومع هذا النوع من الأحذية البسيطة التي من الأفضل ألا يتم الكشف عن الجوارب من خلالها.

جوارب الكاحل
هي جوارب مناسبة لجميع الأوقات وجميع المناسبات والخروجات الكاجوال، فهي تعتبر جوارب يومية سهلة الارتداء، ومن السهل اعتمادها مع معظم الأحذية، خصوصا الأحذية الرياضية، مثل السنيكرز وأحذية الجري اليومية.

جوارب فوق الكاحل
هذا النوع من الجوارب يكون أعلى قليلا فوق كاحلك ويغطي جزءا من ساقيك. فهو يوفر لك تغطية جيدة ويحمي الجزء الخلفي من قدميك من الالتهابات التي من الممكن أن تحدث بسبب الاحتكاك مع الأحذية الجديدة.

من الممكن تنسيقها مع أحذية الجري أو مع الأحذية الجديدة اليومية التي تخافين أن تجرح قدميك.

جوارب نصف القدم السفلية
إذا كنت من محبي رياضة الجري وتسلق الجبال وتريدين حماية جيدة لساقيك، فمن الأفضل اعتماد هذا النوع من الجوارب مع الأحذية الرياضية الخاصة بها. فهذه الجوارب سوف تحمي قدميك، خصوصا في فصل الشتاء والأجواء الباردة.

فهي مثالية مع الأحذية الرياضية وأحذية البوت الشتوية بنفس الطول والأحذية المتخصصة الخاصة بالعمال، مثل عمال المطافي وغيرهم.

جوارب تحت الركبة
هل تملكين حذاء البوت هذا الطويل الواقع تحت الركبة؟ وأيضا لا تعرفين ما هي الجوارب المناسبة له؟ الإجابة هي هذه الجوارب، فهي على الأغلب مصنوعة من الصوف، وسوف تتمسك بقدميك بشكل كبير وتحميهما من نسمات البرد في الشتاء.

جوارب بطول الركبة
هل تريدين زوجا من الجوارب المناسبة للفساتين التي بطول الكاحل دون ارتداء جوارب كولون كبيرة؟ أعتقد أن هذا النوع من الجوارب مثالي لهذا الغرض، فهو يقوم بتغطية نصف قدميك بشكل مثالي.

جوارب فوق الركبة
هل تحبين ارتداء التنورات القصيرة في الشتاء أو حتى مساء في فصل الصيف والربيع؟ إذن هذه الجوارب هي المناسبة لكِ. فهي تغطي بشكل كبير ساقيك وتعتبر طبقة إضافية على ساقيك تحميك من نسمات البرد.

ويرتديها بعض الرياضيين أيضا في النادي الرياضي (النوع السميك القطني منها) لأنها تمتص كل أشكال التعرق في الجسم.

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