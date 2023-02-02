وصفات طبيعية لعلاج فطريات القدمين

القاهرة - بوابة الوسط

تصاب أظافر القدمين أحيانا بالفطريات وهي مشكلة مزعجة، وهذه بعض الوصفات من المواد الطبيعية لعلاج هذه المشكلة، وفق موقع «موضوع».

خل التفاح

يعمل خل التفاح على التخلص من البكتيريا والفطريات أيضا، وطريقة هذه الوصفة، هي:

مقدار من خل التفاح

مقدار متساو من الماء طريقة

تخلط المكونات مع بعضها جيدا، وتنقع أظافر القدمين بهذا المحلول لمدة 30 دقيقة، ثمَ تخفف الأظافر والقدمين جيدا. تكرر هذه الوصفة يوميا.

زيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي مضاد للفطريات وعلاج فعال لها، وطريقة هذه الوصفة هي:

بضع نقاط من زيت شجرة الشاي

كمية من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

تخلط الزيوت مع بعضها جيدا وتوضع على أظافر القدمين باستخدام قطنة وتترك الزيوت لمدة عشر دقائق ثم تفرك بفرشاة أسنان. تكرر هذه الوصفة 2-3 مرات يوميا.

زيت الثوم

يعتبر الثوم مضاد للفطريات، وطريقة هذه الوصفة هي:

مقدار من زيت الثوم

مقدار متساو من زيت الزيتون

تخلط الزيوت مع بعضها جيدا، وتوضع على أظافر القدمين المصابة بالفطريات، وتترك لمدة 30 دقيقة، ثم تغسل بالماء الدافئ وتجفف جيدا. تكرر هذه الوصفة عدة مرات في اليوم، وستظهر النتيجة خلال أسبوعين.

الخل الأبيض

للخل مفعول في علاج فطريات أظافر القدمين، ويعمل أيضا على موازنة مستوى الـPH للبشرة، وطريقته هي:

مقدار من الخل الأبيض

مقدارين من الماء الفاتر

تخلط المكونات جيدا، وتنقع الأقدام بالمحلول لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل وتجفف جيدا. تكرر هذه الوصفة مرتين يوميا.