3700 دولار تكلفة إطلالة العسيلي في دبي

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا النجم محمود العسيلي حفله المؤجل في القرية العالمية في دبي بعد تأجيلها منذ أيام بسبب تساقط الأمطار الغزيرة هناك.

وارتدى عسيلي «جاكيت» أصبح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صوره، وجاء الجاكت من تعاون دار أزياء «Gucci» الشهيرة مع العلامة التجارية «Adidas»، ويصل سعره إلى 3700 دولار، شاهده عبر موقع بيعه.

شاهد معنا الصور واستوح منها إطلالتك.





جاكت محمود العسيلي من تعاون دار أزياء «Gucci» الشهيرة مع العلامة التجارية «Adidas» (الإنترنت)

جاكت محمود العسيلي من تعاون دار أزياء «Gucci» الشهيرة مع العلامة التجارية «Adidas» (الإنترنت)