تعرفي إلى أنواع أقمشة المخمل واستخداماتها

القاهرة - بوابة الوسط

المخمل أو القطيفة ‏ هو نوع من القماش يتميز بوبره القصير والكثيف، ويستخدم في صناعة الملابس والأثاث المنزلي.

ويصنع المخمل من ألياف الحرير أو القطن، ومنه يكتسب وبره المميز.

- خصائص المخمل وتوظيفها في الديكور

وهنا نستعرض أنواع المخمل وكيفية معرفة كل واحد منها، حسب «جمالك».

المخمل الحريري

هذا النوع من المخمل هو واحد من أفخم الأقمشة المخملية. إنه ناعم وطري الملمس، كما وأنّه لامع، بحيث يعطي انطباع بأنه رطب. المخمل الحريري، هو الأمثل لصناعة فساتين السهرة الرسمية والفخمة. إضافة إلى ذلك، إنه مرن ويساعد المصمم بالتفنن في التفاصيل مثل الطيّات.

المخمل القطني

قماش متين وناعم، أكثر دوامامن المخمل الحريري لكنّه ليس مرن بقدره. يستخدم في صناعة السترات، المعاطف والسراويل.

المخمل الفيسكوز

هذا النوع شبيه بالمخمل الحريري. بالمجمل، معظم المصممون يستبدلون الحرير بالفيسكوز نظرالسعره المنخفض.

المخمل الصناعي

قماش مصنوع من المواد الصناعية، لا يمتدّ، ليّن، كما وأنّه مثالي للتصاميم التي ترتكز على التفاصيل. يستخدم بالمجمل لصناعة الفساتين والتنانير.

المخمل الصوفي

قماش ثقيل الوزن، ليّن وسميك. يستخدم لصناعة الأكسسوارات، الأحذية والحقائب نظرالمتانته وسهولة التعامل به للحصول على الأشكال الهندسية.

المخمل السترتش

هذا النوع من المخمل مصنوع من الليكرا ويستخدم لصناعة الملابس الضيّقة التي تبرز منحنيات الجسم.