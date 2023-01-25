مايان السيد بإطلالة عروس البحر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلت الفنانة مايان السيد بفستان بسيط ورقيق حضرت به حفل توزيع جوائز«Joy Awards» الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

اختارت مايان السيد فستانا أسود من الستان، بتصميم عروس البحر من تصميم اللبناني رامي قاضي سعره 3.600 دولار وتركت مايان السيد شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج حدد عينها، وتزينت بعقد ألماسي وفقا لموقع «في الفن».

وأقيم حفل توزيع جوائز «Joy Awards» مساء السبت 21 يناير، وهي جوائز تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.

مايان السيد بإطلالة عروس البحر (الإنترنت)

مايان السيد بتوقيع رامي قاضي في السعودية (الإنترنت)

مايان السيد بتوقيع رامي قاضي في السعودية (الإنترنت)