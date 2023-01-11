روتين العناية بالبشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط

يجب إيجاد وقت للراحة والاسترخاء، فذلك يدعم البشرة بشكل كبير، فالإجهاد يؤدي إلى عدم التوازن في الهرمونات، مما يؤثر على صحة الجلد، لذا نقدم إليكِ روتين العناية بالبشرة الدهنية، وفق «شملولة».

أثناء الرجيم

عند قيام أصحاب البشرة الدهنية بعمل دايت، يجب الالتزام بتناول 2 لتر ماء يوميًا مع تناول طعام نباتي وترك السكريات. الاعتماد على نظام غذائي غني بأكلات تحتوي على مضادات أكسدة، وتجنب السكريات والإكثار من الأكلات النباتية يحقق ذلك توازنا بين مستويات الهرمونات، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية للبشرة ويقلل من إفراز دهون البشرة.

الروتين الصباحي

أول خطوة صباحًا يجب دائمًا تنظيف الوجه بمنظف مناسب للبشرة الدهنية، ثم نستخدم الماء الدافئ حتى يتم فتح المسام، ثم تجفيف الوجه بقطعة قماش نظيفة وناعمة. نقوم برش الجلد بماء بارد لغلق المسام. نقوم باستخدام مقشر مناسب للبشرة الدهنية من مرة إلى مرتين أسبوعيًا، فذلك يساعد على تنظيف البشرة ويجعلها تبدو كأنها ليست بشرة دهنية. نقوم باستخدام مرطب خفيف ومناسب للبشرة الدهنية، فذلك يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من إنتاج الزيت والدهون، فالبشرة دائمًا في حاجة إلى ترطيب. لا ننسى قبل الخروج من المنزل وضع واقي الشمس.