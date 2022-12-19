طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل...

عادة ما تميل النساء إلى تغيير لون الشعر في الصالون، لأن الصبغة المنزلية لا تحقق اللون المرجو ومن بين الألوان التي يصعب الحصول عليها هو اللون الأحمر العنابي الذي يتصدر الموضة هذا الشتاء وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».
ما يميز لون الشعر العنابي أنه يناسب الجميع، وبغض النظر عن لون شعرك الطبيعي، فإن صبغ شعرك باللون العنابي هو أحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها وهناك طرق مختلفة لصبغ شعرك باللون العنابي، اعتمادًا على لون شعرك الطبيعي وطريقة صبغه.
لأصحاب الشعر الأشقر
- إذا كان شعرك أشقر داكنًا (قريبًا من البني)، يمكنكِ صبغ شعرك مباشرة باللون العنابي باستخدام الصبغة المتوفرة في السوق، أما إذا كان شعركِ أشقر فاتحًا، فمن المحتمل أن تطبيق اللون العنابي مباشرة عليه سيجعله أرجوانيًا، في هذه الحالة اعتمدي الخطوات التالية.
المكونات:
صبغة بني
صبغة شعر عنابي
القفازات
فرشاة للتطبيق
- اقرأي التعليمات الموجودة على علبة اللون الأساسي (البني).
ارتدي قفازاتك وضعي الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة.
- انتظري المدة الزمنية الموصى بها ثم اغسليها.
لا تنسي تطبيق البلسم
- بمجرد أن يجف شعركِ اتبعي التعليمات الموضحة على العلبة وضعي اللون العنابي على شعركِ البني حديث اللون.
- اتركيه المدة المطلوبة ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.
لصاحبات الشعر الأسود
- من الصعب أن يكتسب الشعر اللون العنابي إذا كان شعركِ داكنًا، بينما هناك احتمالية أن يتحول شعركِ إلى البني، لذلك يجب تبييض شعركِ حتى يصبح لونه بني أو أحمر أولاً فكرة جيدة إذا كنتِ تخططين التغيير من الشعر الداكن إلى اللون العنابي.
المكونات:
بودرة تشقير الشعر
مطور حجم 30
صبغة شعر عنابي
القفازات
فرشاة للتطبيق
- ارتدي القفازات وامزجي جزءًا واحدًا من المبيض مع جزئين من مطور اللون باستخدام فرشاة التطبيق حتى تصل إلى قوام متساوٍ. يطبق على شعر غير مغسول لمدة يومين على الأقل.
- ضعيه على شعركِ واتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يتحول لون شعرك إلى ظل بني.
- اغسلي شعركِ ويفضل تطبيق ماسك مرطب لمدة يوم كامل.
- اتبعي التعليمات الموضحة على علبة الصبغة العنابي وضعيها على الشعر الجاف، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.
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