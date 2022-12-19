طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

عادة ما تميل النساء إلى تغيير لون الشعر في الصالون، لأن الصبغة المنزلية لا تحقق اللون المرجو ومن بين الألوان التي يصعب الحصول عليها هو اللون الأحمر العنابي الذي يتصدر الموضة هذا الشتاء وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

ما يميز لون الشعر العنابي أنه يناسب الجميع، وبغض النظر عن لون شعرك الطبيعي، فإن صبغ شعرك باللون العنابي هو أحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها وهناك طرق مختلفة لصبغ شعرك باللون العنابي، اعتمادًا على لون شعرك الطبيعي وطريقة صبغه.

لأصحاب الشعر الأشقر

- إذا كان شعرك أشقر داكنًا (قريبًا من البني)، يمكنكِ صبغ شعرك مباشرة باللون العنابي باستخدام الصبغة المتوفرة في السوق، أما إذا كان شعركِ أشقر فاتحًا، فمن المحتمل أن تطبيق اللون العنابي مباشرة عليه سيجعله أرجوانيًا، في هذه الحالة اعتمدي الخطوات التالية.

المكونات:

صبغة بني

صبغة شعر عنابي

القفازات

فرشاة للتطبيق

- اقرأي التعليمات الموجودة على علبة اللون الأساسي (البني).

ارتدي قفازاتك وضعي الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة.

- انتظري المدة الزمنية الموصى بها ثم اغسليها.

لا تنسي تطبيق البلسم

- بمجرد أن يجف شعركِ اتبعي التعليمات الموضحة على العلبة وضعي اللون العنابي على شعركِ البني حديث اللون.

- اتركيه المدة المطلوبة ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.