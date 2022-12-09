أفضل الطرق لتنسيق معطف الترنش مع مختلف إطلالاتك

القاهرة - بوابة الوسط

يعد معطف الترنش أنسب اختيار لكِ في الخريف والشتاء، خاصة أنه يمكنك تنسيقه مع ملابسك المختلفة، كما أنه رائع مع الحجاب.

فهو يتناسب مع ذوق مختلف المحجبات اللاتي يبحثن عن إطلالة محتمشة لأنه يتوفر بأشكال عصرية جديدة إلى جانب التصميم التقليدي له، وفق «فستاني».

- المعطف الطويل على عرش موضة شتاء

لإطلالة رسمية

إن كنت تبحثين عن إطلالة رسمية فليس هناك أفضل من اختيار معطف الترنش فوق قميص وبنطلون بسيط، كما أنه سيكون مناسباً لذوق الفتيات اللاتي تخجلن من ارتداء الملابس الضيقة، دون أن يكون هناك قطع أخرى تخفي تفاصيل القوام، فكل ما عليك فعله هو اختيار لفة حجاب رسمية تتوافق مع ملابسك والترانشكوت.

لإطلالة عملية مريحة

يمكنك الحصول على إطلالة مميزة بارتداء معطف الترنش بشكل مميز مع ملابسك الصيفية العملية، لهذا يمكنك اختيار موديل المعطف بشكل عصري مصنوع من الجينز للحصول على إطلالة غير تقليدية تمنحك الشعور بالدفء، كما بإمكانك ارتداء معطف الترنش الكلاسيكي ولكن من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي وبنطلون جينز.

مع التنورة الستان

هل بالفعل يمكنك تحقيق هذه الإطلالة؟ الإجابة هي بالتأكيد نعم! فالمعطف الترنش يوفر لك تغطية كاملة لكل جسمك كمحجبة فلم لا نجرب معه التنورة الستان التي تركتيها في دولابك لأنها ضيفة بعض الشيء عليك؟ يمكنك تنسيق البوت الضخم أيضا مع هذه الإطلالة للحصول على مظهر حاد وجذاب.