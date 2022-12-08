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وصفات طبيعية لشد البشرة دون جراحات تجميلية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 03:10 مساء
وصفات طبيعية لشد البشرة دون جراحات تجميلية
وصفات طبيعية لشد البشرة دون جراحات تجميلية (الإنترنت)
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شد البشرة من دون استخدام الجراحات التجميلية أصبح متاحا من خلال بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وشد الجلد خاصة مع التكرار والمواظبة.

البيض مع الزبادي
البيض من أكثر المواد الطبيعية الفعالة لشد الجلد. يمكنك إضافة الزبادي إليه الذي يساعد على تخليصك من عيوب البشرة، إضافة إلى إزالة الخلايا الميتة. كذلك قومي بإضافة القليل من السكر الذي يعمل بمثابة مقشر طبيعي للبشرة، ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة أيضا. فخلط هذه المكونات مع بعضها وتطبيقها على بشرتك تساعد في شد البشرة المترهلة وتخفيف خطوط التجاعيد. ضعي في وعاء بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من الزبادي ونصف ملعقة صغيرة من السكر، ثم اخلطي المكونات معا وطبقي الماسك على وجهك واتركيه ليجف. بعدها اغسلي الوجه بالماء الفاتر، وكرري هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع، وستظهر النتيجة خلال بضعة أسابيع، وفق «هي».

الخميرة مع الحليب
الخميرة تحتوي على الكثير من المواد الطبيعية التي تساعد على شد الوجه، وتحمي من التجاعيد، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تمنحكِ وجها نضرا وبشرة مشرقة. اخلطي الخميرة مع ملعقة من الحليب ليصبح لديك مزيج متجانس، ثم طبقيه على الوجه ثم واتركيه لمدة 15 دقيقة، فستشعرين مع المواظبة على هذه الوصفة بأن بشرتك باتت مشدودة.

الموز وزيت الزيتون
الموز من الفاكهة الطبيعية التي تعمل على مكافحة التجاعيد بما أنها غنية بعناصر غذائية وفيتامينات مسؤولة عن تجاعيد البشرة. أما زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات أيضا تعمل بمثابة مرطب للبشرة، وتساعد في اختراق الجلد لتأمين الرطوبة اللازمة والتي تعد مضادة للشيخوخة. اهرسي في وعاء نصف حبة من الموز، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، حتى تحصلي على خليط متجانس، بعدها طبقي الخلطة على بشرة وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي الوجه بالمياه البارد وتمتعي بعدها ببشرة مشدودة ورائعة.

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