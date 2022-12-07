البزار والبصل للتخلص من «النمش»

القاهرة - بوابة الوسط

«النمش» هو مشكلة جلدية تظهر بشكل أوضح على الوجه والأكتاف والرقبة، وهي عبارة عن نقط ببنية اللون وغير بارزة، فيما تتعدد أسباب الإصابة بها.

ولكن لا داعي للقلق فهناك عديد الخلطات الطبيعية التي تعمل على علاج النمش والتخلص منه نقدم إليكِ بعضها تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

أسباب الإصابة بالنمش:

- العوامل الجينية الوراثية.

- كثرة التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتي تحفز من عمل صبغة الميلانين بالجسم وخاصة الوجه.

- الحمل من أسباب ظهور النمش بالوجه، فخلال فترة الحمل تتعرض الحامل للتغيرات الهرمونية المؤدية للإصابة بالنمش.

-عدم حصول الجسم على بعض العناصر الغذائية مما يؤدي إلى ظهور بعضاً من المشاكل ومنها مشكلة النمش.

- تطبيق بعض المنتجات التجميلية غير الجيدة على البشرة والتي تؤثر على صبغة الميلانين وتؤدي إلى ظهور النمش.

ماسكات طبيعية لإزالة النمش من الوجه في وقت قصير:

ماسك بذور السمسم والبزار

المكونات

2 ملعقة صغيرة من بذور السمسم المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البزار.

القليل من الماء.

من فوائد هذا الماسك:

- تعمل بذور السمسم على تفتيح المناطق المتصبغة من البشرة مما يسهم بدوره في علاج النمش.

- يعالج البزار البقع السوداء بالجلد مما يعمل على تفتيح لونها.

كيفية التطبيق:

- اخلطي المكونات معاً بواسطة الماء للحصول على عجينة متجانسة.

- طبقي الماسك على أماكن النمش بالوجه أو الرقبة.

- اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة ثم أزيلي الماسك بعدها بالماء الفاتر.

البابايا لإزالة النمش

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عصير البابايا.

قطعة من القطن.

من فوائد هذا الماسك:

- تحتوي البابايا على بعض الإنزيمات مثل أنزيم البابين والذي يقوم بتفكيك الأنسجة التالفة مما يسهم في تفتيح البشرة.

كيفية التطبيق:

- وزعي عصير البابايا على الجلد المصاب بالنمش باستخدام قطعة القطن مع التدليك بلطف لبضع دقائق.

- اتركي الماسك مدة مقدارها ١٥ دقيقة على أن يتم شطفه بعدها بالماء العادي.

- كرري تطبيق الماسك بمعدل مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.