لبشرة شبابية.. اصنعي سيروم «E» و«C» في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط

يعد السيروم من أفضل ما يمكن للمرأة أن تقتنيه للعناية بجمال بشرتها والحفاظ على تألقها، يمكنك تحضيره في المنزل وبمكونات بسيطة دون مواد كيميائية.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير فيتامين«E» و«C» معا وطبقيه بنفسك، لبشرة شبابية متألقة دائمًا وذلك وفقا لموقع «جمالك».

مكونات السيروم

ملعقة كبيرة من فيتامين c

كبسولة من فيتامين E

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

طريقة التطبيق:

- اخلطي فيتامين C، وفيتامين E، وزيت اللوز جيدًا، حتى تتأكدي من تجانس المكونات مع بعضها جيدًا.

- أضيفي جل الألوفيرا إلى الخليط السابق.

- ضعي كافة المكونات السابقة في زجاجة محكمة الغلق داكنة اللون، حتى لا تتأكسد الفيتامينات.

-احتفظي بالسيروم في الثلاجة.

- استخدمي السيروم بعد تنظيف بشرتك مرتين يوميًا.