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أسئلة يجب طرحها قبل اللجوء إلى «المايكروبليدنج»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 02:47 مساء
أسئلة يجب طرحها قبل اللجوء إلى «المايكروبليدنج»
المايكروبليدنج (الإنترنت)
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تعد «المايكروبليدنج» واحدة من الطرق الطبيعية لتكثيف الحواجب، وذلك بوشم الحواجب بالحبر وبصورة شبه دائمة، ولكن وعلى عكس التاتو تحافظ على الحاجبين الأصلين وتصلحهما عبر ملء الفراغات وتكثيف الشعيرات وملء الحاجب.

لكن إذا كنت تفكرين في اللجوء إلى طريقة «المايكروبليدنج»، فعليك قراءة السطور التالية قبل ذلك، حسب «جمالك».

هل يمكنني أن ألجأ إلى «المايكروبليدنج»؟
إذا كنت تعتقدين أن تقنية «المايكروبليدنج» مناسبة للجميع، فأنت على خطأ. هناك الكثير من الأسباب التي قد تمنعك من اللجوء إلى هذه التقنية وأهمها الحمل، إضافة إلى ذلك، إن كنت تخضعين لعلاج معين أو تتناولين أدوية مثل مميعات الدم، من المفضل استشارة طبيبك قبل اللجوء إلى تقنية «المايكروبليدنج»، كما عليك إعلام خبيرة التجميل واستشارتها.

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ما هو ستايل الحواجب الذي تطبقينه في العادة؟
في العادة، كل خبيرة تجميل متخصصة نوعا ما بستايل حواجب معين وتلجأ إليه في أغلب الأوقات. طبعا الشكل يتغير بين امرأة وأخرى، لكن يبقى الستايل متقارب. لذا من الضروري جدا أن تعرفي ما شكل الحواجب الذي تطبقه في العادة، لتتأكدي من أنه يتناسب معك.

ما هو شكل الحواجب الذي سأحصل عليه؟
الأهم من الستايل الذي تطبقه خبيرة التجميل في العادة، هو الشكل الذي ستلجأ إليه في حالتك. اطلبي منها تحديد ورسم الحواجب بقلم، كي تشاهدي النتيجة قبل البدء بالإجراء. إذا أردت تغيير بعض التفاصيل في الشكل، تأكدي من القيام بذلك من البداية.

ما هو نوع المادة الملونة التي تستخدمينها في «المايكروبليدنج»؟
المواد المستخدمة في «المايكروبليدنج» هي من أهم التفاصيل التي عليك معرفتها. ابحثي جيدا عن نوع الحبر وتأكدي من أنه لا يسبب أي تهيج في البشرة أو عوارض جانبية. إضافة إلى ذلك، نوع المواد المستخدمة لرسم الحاجب ممكن أن يزودك بفكرة عن المدة التي ستدوم بها النتائج.

هل نوع بشرتي سيؤثر على «المايكروبليدنج»؟
تقنية «المايكروبليدنج» تطبق على جميع أنواع البشرة، لكن الفرق يكمن في النتائج. تقنية «المايكروبليدنج» تنجح بشكل تام على البشرة الجافة، لأنها تحافظ على الصبغة بشكل أفضل من البشرة الدهنية لأنها تفرز الكثير من الزيوت الأمر الذي يجعل النتائج غير مضمونة.

كم تدوم نتائج تقنية «المايكروبليدنج»؟
في العادة، تمنحك تقنية «المايكروبليدنج» حاجبين مثالين لمدة أقلها سنة وأقصاها 3 سنوات، بحسب نوع بشرتك حيث يتلاشى الوشم بصورة أسرع عن البشرة الدهنية، مقارنة بالبشرة العادية. لذا اطرحي هذا السؤال على خبيرة التجميل لتزودك بأفضل جواب بالنسبة لك.

هل يمكنني إزالة «المايكروبليدنج» إذا لم تعجبني النتيجة؟
هذه التقنية تشبه التاتو إلى حد ما كونها شبه دائمة وتبقى ثابتة لسنوات، لكن هل فكرت من قبل ماذا ستفعلين في حال أتت نتائج «المايكروبليدنج» على عكس التوقعات. هناك طرق مختلفة متوفرة للتخفيف أو حتى إزالة اللون عن الحواجب، لكن تأكدي مع خبيرة التجميل عن الخطوات التي عليك القيام بها في حالتك.

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