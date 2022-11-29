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معجون الأسنان والخميرة لتصغير الأنف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 04:49 مساء
معجون الأسنان والخميرة لتصغير الأنف
إليك وصفات طبيعية تساعدك على التخلص من دهون الأنف وتصغيره (الإنترنت)
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الأنف الصغير أحد مقومات الجمال في المرأة، وانتشرت في السنوات القليلة الماضية عمليات تصغير الأنف الجراحية، والتي قد تعرض صاحبتها لعديد المخاطر.

لذلك نقدم إليكِ حلولا طبيعية لتصغير الأنف وإزالة الرؤوس السوداء من حوله من دون أي عمليات جراحية وذلك وفقا لموقع «لها».

الجيلاتين والحليب
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقتان كبيرتان جيلاتين
ملعقة كبيرة حليب سائل
ملعقة صغيرة سدر مطحون
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي جميع المكونات في وعاء ثم ضعيها في الميكروويف لمدة دقيقة.
- استخدمي الوصفة على الأنف مع التدليك لعدة ثوانٍ، واتركيها لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي الأنف بالماء البارد، ثم مرري مكعب ثلج لتهدئة الأنف من الاحمرار، كرري استخدام الوصفة مرة أسبوعيا.

معجون الأسنان والزنجبيل
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل المطحون
ملعقتان كبيرتان من معجون الأسنان
طريقة التحضير والاستخدام:
- ضعي المكونات في وعاء مناسب واخلطيها جيدا، ثم افردي الخليط على الأنف.
- اتركي الخليط لمدة ساعة لا أقل، ثم اغسلي الأنف بالماء الفاتر واتركيه يجف، استخدمي ملعقة صغيرة من زيت التفاح والتدليك على الأنف قليلا.
- كرري استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

الخميرة والعسل
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة صغيرة عسل النحل
ملعقة صغيرة خميرة البيرة
طريقة التحضير والاستخدام:
ضعي المكونات في وعاء مناسب واخلطيها جيدا، ثم افردي الخليط على الأنف.
اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي الأنف بالماء الفاتر.
كرري استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.
 

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