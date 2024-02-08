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صدور رواية للصحفي الليبي عيسى عبدالقيوم

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي الخميس 08 فبراير 2024, 05:44 مساء
صدور رواية للصحفي الليبي عيسى عبدالقيوم
الصحفي و الكاتب عيسي عبد القيوم
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صدرت للصحفي والكاتب الليبي عيسي عبدالقيوم رواية أولى بعنوان «المطر الأحمر» عن «مركز السلام - بنغازي»، وكان عبدالقيوم قد أعلن الخميس عن الرواية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويقول عبدالقيوم عن الرواية في تصريحات خاصة بـ«الوسط» «الرواية جمعت بين نمط السيرة الذاتية والتأريخية، تقع في 350 صفحة من القطع المتوسط، مقسمة على 9 فصول».

تحكي الرواية قصة مذكرة زرقاء فقدت العام 1997 في مترو الأنفاق بلندن لتقع بيد عالم اجتماع يبدأ في ترجمتها ليكتشف بعد أن يصل الفصل الثامن أن من كتبها قد وصل إلى لندن أيضاً.

تتحرك خطوط الرواية بين 6 دول في ثلاث قارات، وتبدأ بالغارة الأميركية على طرابلس وبنغازي العام 1986، وتنتهي بتفجير برجي التجارة في أميركا العام 2001.

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كما شملت الرواية فصلاً من أدب السجون، وفصلاً عن حياة الليبي إبان الثمانيات التي تصفها الرواية بالعشرية السوداء، وناقشت الرواية أيضاً بعمق فلسفة الجهاد في الإسلام.

يوسف محمود حسن مواليد العام 1965، تقلد العديد من المناصب منها رئيس تحرير مجلة «الحقيقة»، مستشار لوزارة الإعلام والثقافة، نائب رئيس تحرير بوابة «الوسط»، ورئيس تحرير مجلة «برنيق» حالياً.

غلاف الرواية
غلاف الرواية
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