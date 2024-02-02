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فرقة «المسرح الحر البيضاء» تتحصل علي جائزة بمهرجان المونودراما النسائي بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 02:53 مساء
فرقة «المسرح الحر البيضاء» تتحصل علي جائزة بمهرجان المونودراما النسائي بالجزائر
فرقة المسرح الحر البيضاء- ليبيا تحصل علي جائزة أفضل ثالث عرض متكامل بالعرض المسرحي «زيارة ذات مساء2». (وال)
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تحصلت فرقة المسرح الحر البيضاء- ليبيا علي جائزة أفضل ثالث عرض متكامل بالعرض المسرحي «زيارة ذات مساء2» ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي في نسخته الثالثة التي نظمت بولاية الوادي بالجزائر في الفترة من 27 إلى 30 يناير الماضي.

وجاءت النسخة الثالثة من مهرجان المونودراما النسائي بالجزائر الثالثة، دورة الفنانة فاطمة حليلو تحت شعار «المونودراما والموروث الثقافي العالمي»، وأُقيمت في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2024 بولاية الوادي بالجزائر، وفقا لـ«وال».

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 وتدور أحداث مسرحية «زيارة ذات مساء2» حول امرأة فقدت زوجها في يوم عيد زواجهما الثاني تاركاً في أحشائها طفلا يعطيها الأمل لربما الزوج يزال على قيد الحياة.

 رمزية توحي ببداية الأمل ونهاية الانتظار 
ويجسد دورة الطفل، حسب المؤلف، القوة التي بداخل المرأة، ويشكّر رمزية توحي ببداية الأمل ونهاية الانتظار، ولم يتبقّ شيء بمقدورها فعله، فتذهب لزيارة الزوج في المقبرة القديمة بصحبة ابنها لتحكي له بعض الذكريات  في يوم العيد، في دلالة على وجوده على قيد الحياة.

يشار إلى أن العرض المسرحي من إخراج أكرم عبدالسميع، وتأليف عبدالعزيز الزني، وتشخيص الممثلة الجزائرية فضيلة العموري، وإشراف عام من  أيمن خنفر مدير مكتب الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون فرع الجبل الأخضر.

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