هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

حصل الفنان المصري محمد هنيدي، الخميس، على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، معربا عن فرحته وتقديره لهذا التكريم من خلال منشور على حسابه الخاص بمنصة «إكس».

وكتب هنيدي في المنشور الذي نقلته شبكة «سكاي نيوز»: «الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم أني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية. شكرا للمملكة العربية السعودية».

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وأضاف: «وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي».

ورد رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تعليقا على تغريدة هنيدي، بتدوينة على صفحته بمنصة «إكس»: «أهلا بيك بين أهلك وإخوانك في مملكة الخير والعطاء، ونبغى صعيدي في الجامعة الأميركية الجزء الثاني».

ليرد هنيدي قائلا: «ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. إحنا جاهزين يابوناصر، ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني».