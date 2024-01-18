الهروب.. رواية جديدة عن واقع المرأة الليبية لنهلة العربي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر حديثا عن مكتبة الكون للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس - القاهرة رواية الهروب للكاتبة الصحفية والروائية الليبية نهلة العربي.

وكشفت الروائية نهلة العربي محتوى هذا العمل الأدبي الجديد قائلة «هذه رواية كُتبت من أجل كل النساء المعنّفات في وطننا العربي، وبالأخص في وطني ليبيا».

- رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

- فوز رواية بمسابقة أدبية أطلقتها دار نشر فرنسية عبر تيك توك

وتضيف أن ما تتعرض له النساء الليبيات من العنف قد يكون مجهولا لدى البعض أو متكتما عليه ولكن الإحصاءات التي تؤكد أن أكثر من 50 امرأة قُتلت في حوادث عنف أسري تفضح هذا الواقع الذي لم يعد في الإمكان إخفاؤه مع إتاحة المعلومات في عصرنا الحديث.

وتوجه العربي رسالة إلى النساء في تقديمها لروايتها:

لكِ سيدتي أكتب هذه الحكاية التي قد تكون نوعًا من الدعم وتشعرك بمدى قوتك الخفية التي ستظهر أمام الشدائد.

يذكر أن العربي وقعت عقد نشر الرواية منذ أيام، وستكون متوافرة بمعرض الكتاب الليبي الذي تنظمه مكتبة الكون تزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.