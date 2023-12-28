الورفلي يترجم رسالة فابريتسو موري إلى الطوارق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكاتب والباحث الليبي د. نور الدين سعيد الورفلي عن انتهائه من ترجمة كتاب «رسالة إلى إخواني الطوارق» للمؤلف الإيطالي فابريتسو موري، من الإيطالية إلى العربية، بتكليف من المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية.

ووجه الورفلي الشكر إلى د. الطيب البهلول لدوره في توفير النسخة الواضحة من الكتاب، كما شكر د. محمد الجراري، رئيس المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، الذي كلفه بالعمل على الترجمة، وفقا لمنشور د. الورفلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد الورفلي بكتاب موري قائلا «جاء مقطوعة موسيقية منقطعة النظير، ساعدته على تأليفها قبائل وادي تشوينت (الموهوجاج) الليبية المتحضرة عمن سواها في عصرها المطير الذي دفنت فيه منذ تلك الحقبة قبل أكثر من 8000 عام أو يزيد».

وأضاف «فابريتسيو الذي عشق الصحراء الليبية، وأحب المجتمع الليبي التارقي حد الوله، وأحب كل الليبيين الذين عرفهم بكافة مشاربهم، واعتبرهم أخوته».

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وأكد أنه لم يوافق على الترجمة «إلا بعد قراءته أكثر من مرة، كنت أهاب بعض الترجمات لأسباب كثيرة، على الرغم من أن في الترجمة فائدة عظيمة خصوصاً تلك التي تتعلق بالصدق في محتواها، ولا تنبش الهوية الليبية إلا بما تستحق، التاريخ الليبي في بعض صفحاته لوثه الظلم والكذب والأهواء في أحيان كثيرة، وحتى عند بعض الرحالة الأجانب من المستشرقين بالذات كانوا قد ظلموه وظلموا أماكنه وشخوصه».

آثار شعوب الموهيجاج الليبية ومومياءهم

وعن فابريتسيو موري قال الورفلي «عالم كبير ومتخصص في الأركيولوجيا، يكتب بصدق، وبكل التفاصيل، ما اعترضه من حوادث ومغامرات منهكة، وهو المرفه في بلاده، والأستاذ الجامعي الذي كان بإمكانه أن ينعم بالراحة والرفاهية هناك، فاختار شقاء البحث وتعبه، أرسلته بلاده إلى أماكن عدة: القطب الجنوبي من العالم، والشمالي منه، وترحل إلى مجتمعات كثيرة، في أغلب أنحاء الكرة الأرضية، لكن انطباعاته عن الصحراء الليبية جاءت مختلفة وملفتة للنظر، فاختار البقاء فيها، ومرافقة أهلها، الذين يقول عنهم أنهم قلبوا حياته تماماً، وعلموه أكثر مما علمته له جامعات العالم وشعوب العالم الأخرى، موري الذي قادته راحلته إلى الصحراء الليبية في العام 1955، وبدأ في التنقيب منذ ذلك العام، يقول أنه لولا الطوارق ما كان له أن يعرف شيئًا، وما كان له أن يكتشف أعظم اكتشافات القرن العشرين، آثار شعوب الموهيجاج الليبية، ومومياءهم التي وجدها ملفوفة في رق غزال عند إحدى التجاويف الصخرية في وان اميل، عند وادي تشوينات العظيم، قبل ثمانية ألف عام».

وأشار الورفلي إلى أن الكتاب رائع جداً، قائلا «استمتعت بترجمته رغم الجهد المبذول فيه، لن أتحدث عن تفاصيله الآن، لأنني أتمنى أن يطبع سريعاً، ويكون في متناول أيديكم أيها الأصدقاء».

نورالدين محمود سعيد أمحمد الورفلي

مواليد طرابلس ـ ليبيا في 1966ـ بكالوريوس الفنون المرئية شعبة الإخراج السينمائي، كلية الفنون الجميلة والتطبيقيةـ جامعة الفاتح طرابلس 1992، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإجتماعية 1995، دبلوم متقدم في اللغة الإيطالية، جامعة بيروجاـ إيطاليا، 2000، وماجستير في ستراتيجيا الإتصال، كلية العلوم السياسية، جامعة فلورنساـ إيطاليا.2002، دكتوراه في فلسفة الفنون السينمائية، قسم اللغات والحضارات المتوسطية، كلية الآداب والفلسفة، جامعة فلورنساـ إيطاليا

أشرف على مجموعة من مشروعات التخرج بقسم الفنون المرئية، كلية الفنون والإعلام، والمعهد العالي لتقنيات الفنون ـ طرابلس.

كتب واخرج أول أعماله، فيلم اللعبة، كمشروع تخرج، 1992، كتب وأعد مجموعة من السيناريوهات عن أدب الكاتب إبراهيم الكوني، رضوان أبوشويشة.