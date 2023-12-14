اختيار بورج الفرنسية عاصمة أوروبية للثقافة للعام 2028

القاهرة - بوابة الوسط

استطاعت مدينة بورج التي تقع في وسط فرنسا أن تنتزع لقب «العاصمة الثقافية الأوروبية» للعام 2028، في المنافسة مع ثلاث مدن فرنسية أخرى، وفق ما أعلنت الأربعاء رئيسة لجنة التحكيم روسيلا تارانتينو.

وركّزت لجنة التحكيم المكونة من 12 عضواً أوروبياً بينهم فرنسيان في اختيارها على مساهمة المشروع في تنمية المدينة على المدى الطويل، وعلى مضمونه الثقافي والفني وبُعده الأوروبي وعلى مدى إشراك المجتمع المدني في إعداده، إضافة إلى موازنته، حسب وكالة «فرانس برس».

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وباتت بورج كما جرت العادة كل سنة، تتقاسم مع مدينتين أوروبيتين أخريين هما تشيسكيه بوديوفيتسه في جمهورية تشيكيا وسكوبيي في مقدونيا الشمالية، هذا اللقب الذي يعود على المنطقة الفائزة به بمنافع اقتصادية وسياحية كبيرة.

وتنافست بورج على اللقب مع ثلاث مدن فرنسية أخرى هي روان (شمال غرب) ومونبلييه (جنوب) وكليرمون فيران (وسط)، وتولّت تقويم الترشيحات الأربعة وفقًا لمعايير وضعتها المؤسسات الأوروبية.

مكاسب اقتصادية ضخمة

ووصف رئيس بلدية بورج يان غالو اختبار مدينته بأنه «شرف كبير»، مشيرا إلى أن بورج التي واجهت مدناً كبرى في السباق إلى اللقب، سعت إلى التميّز عنها برؤية مختلفة وطريقة أخرى في مقاربة تجربة العاصمة الثقافية الأوروبية.

ورأت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالملك في اختيار بورج دعماً لرهان مدينة متوسطة الحجم لا يتجاوز عدد سكانها 64 ألفاً، تعوّل على الثقافة في تنميتها البشرية والاجتماعية والاقتصادية وتطمح إلى توفير ما يناسب كل فئات الجمهور.

وكانت فرنسا واليونان وراء فكرة اختيار عاصمة أوروبية للثقافة سنوياً اعتباراً من العام 1985، وتهدف إلى تحفيز السياحة الثقافية من خلال تنظيم المعارض والمهرجانات وبناء المتاحف. وسبقت مدن فرنسية عدة بورج إلى الفوز باللقب، هي باريس العام 1989 وأفينيون (جنوب شرق) العام 2000 وليل (شمال) العام 2004 ومرسيليا (جنوب شرق) في 2013.

ويُتوقَع عادة أن ينعكس اختيار مدينة عاصمة للثقافة إقبالاً كبيراً عليها، وأن يعزز جاذبيتها على المدى الطويل، ففي العام 2013، وصل عدد زوار مرسيليا إلى 11 مليوناً، وقُدّر حجم المنافع الاقتصادية التي جَنَتها بنحو 500 مليون يورو.