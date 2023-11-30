شاهد في برنامج «هنا ليبيا»: الفيلم الدرامي القصير «1948» والقضية الفلسطينية في أوركسترا عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف برنامج «هنا ليبيا» الذي يذاع على قناة الوسط (wtv)، المخرج الليبي عبدالرحمان الوريمي، ومشاركته نجاح فيلمه الدرامي القصير «1948».

في البداية أشار المخرج الشاب إلى أن اسم الفيلم جاء مقصودا للتدليل على أن ما يحدث في غزة اليوم، ليس جديدا وأن جذوره ممتدة منذ زمن طويل.

وأوضح الفنان الليبي أن فريق العمل اختار أن تكون رسالة الفيلم مبهمة، ولكنها مبطنة في ثنايا مشاهد الفيلم، حيث يجسد فيها المايسترو دور القائد العسكري وبدلا من عصا المايسترو يقود الأوركسترا بعصا عسكرية، والمشاهدون يشكّلون رمزا للعالم الذي يقوم بدور المتفرج، وبالنهاية ترك الفيلم رسالة أن المقاومة الفلسطينة صامدة وباقية تحافظ على الوطن والقضية.

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وكشف الوريمي أن الفيلم مصنف في منصات بث الفيديو على أنه محتوى حساس، ومحظور من العرض.

وعن كواليس الفيلم قال الوريمي أن الفكرة كانت من اقتراح الفنان محمد أمين الشاوي، ونفذت في المسرح الوطني بمصراتة.

وأشار إلى أنهم كانوا في عجالة لإنهاء الفيلم في فترة وجيزة حتى يواكب الأحداث الجارية في غزة، وعند انتهاء العمل نشر إعلاميون العمل لديهم، لتفادي الحظر والتشدد تجاه الفيلم لما يناقشه من قضية، وأكد أنه كان يتوقع مثل ذلك الأمر.

وعن دو الفنانين الليبيين ومساهاماتهم في مجالات الدعم الإنساني والقضايا الوطنية المحلية والإقليمية، أكد أن الفنان يقدم بفنه الدعم الذي يستطيعه بما يمتلكه من ملكات فنية، ولكن يبقى في إطار كونه مبدع أو فنان، فلا نلوم على الفنان إذا ما لم يكن موجود بالشكل المناسب.