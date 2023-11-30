  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في برنامج «هنا ليبيا»: الفيلم الدرامي القصير «1948» والقضية الفلسطينية في أوركسترا عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 11:42 صباحا
شاهد في برنامج «هنا ليبيا»: الفيلم الدرامي القصير «1948» والقضية الفلسطينية في أوركسترا عسكرية
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv). (أرشيفية)
alwasat radio

استضاف برنامج «هنا ليبيا» الذي يذاع على قناة الوسط (wtv)، المخرج الليبي عبدالرحمان الوريمي، ومشاركته نجاح فيلمه الدرامي القصير «1948».

في البداية أشار المخرج الشاب إلى أن اسم الفيلم جاء مقصودا للتدليل على أن ما يحدث في غزة اليوم، ليس جديدا وأن جذوره ممتدة منذ زمن طويل.

 وأوضح الفنان الليبي أن فريق العمل اختار أن تكون رسالة الفيلم مبهمة، ولكنها مبطنة في ثنايا مشاهد الفيلم، حيث يجسد فيها المايسترو دور القائد العسكري وبدلا من عصا المايسترو يقود الأوركسترا بعصا عسكرية، والمشاهدون يشكّلون رمزا للعالم الذي يقوم بدور المتفرج، وبالنهاية ترك الفيلم رسالة أن المقاومة الفلسطينة صامدة وباقية تحافظ على الوطن والقضية.

تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية
الفيلم الليبي «القصيدة السوداء» يشارك في مهرجان الباطنة العماني

وكشف الوريمي أن الفيلم مصنف في منصات بث الفيديو على أنه محتوى حساس، ومحظور من العرض. 

وعن كواليس الفيلم قال الوريمي أن الفكرة كانت من اقتراح الفنان محمد أمين الشاوي، ونفذت في المسرح الوطني بمصراتة.

وأشار إلى أنهم كانوا في عجالة لإنهاء الفيلم في فترة وجيزة حتى يواكب الأحداث الجارية في غزة، وعند انتهاء العمل نشر إعلاميون العمل لديهم، لتفادي الحظر والتشدد تجاه الفيلم لما يناقشه من قضية، وأكد أنه كان يتوقع مثل ذلك الأمر.

وعن دو الفنانين الليبيين ومساهاماتهم في مجالات الدعم الإنساني والقضايا الوطنية المحلية والإقليمية، أكد أن الفنان يقدم بفنه الدعم الذي يستطيعه بما يمتلكه من ملكات فنية، ولكن يبقى في إطار كونه مبدع أو فنان، فلا نلوم على الفنان إذا ما لم يكن موجود بالشكل المناسب.

دور السوشيال ميديا في دعم فلسطين
وعن دور السوشيال ميديا في دعم القضية الفلسطينية قال: لو لمن يكن لمنصات التواصل وما تبثه دور في توصيل الرسالة إلى العالم لما تعرضت للحجب كما يحدث الآن، كما حظرت ميتا وانستجرام عديد الفيديوهات على المنصات، وأكد أن السوشيال ميديا قوية وقادرة على إيصال رسالتها للعالم، وهذا ما حدث في الأسابيع الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش

إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون

«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي

الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي

دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة وحل شامل للقضية

في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيلمان «إسباني وفرنسي» في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس
فيلمان «إسباني وفرنسي» في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست ...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ...
استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
استعدادات افتتاح المتحف الوطني الليبي
استعدادات افتتاح المتحف الوطني الليبي...
المزيد
فيلم مرتقب لأبرز حفلات «كوين» بدور السينما في يناير
فيلم مرتقب لأبرز حفلات «كوين» بدور السينما في يناير...
شاهد في برنامج «هنا ليبيا»: الفيلم الدرامي القصير «1948» والقضية الفلسطينية في أوركسترا عسكرية
شاهد في برنامج «هنا ليبيا»: الفيلم الدرامي القصير «1948» ......
السياحة المصرية تفتتح اليوم «تجريبيا» البهو العظيم في المتحف المصري
السياحة المصرية تفتتح اليوم «تجريبيا» البهو العظيم في المتحف......
استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف ......
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
المزيد