«بي بي سي» تستخرج من أرشيفها اسم بانكسي الأول

القاهرة - بوابة الوسط

استخرجت إذاعة «بي بي سي» البريطانية من أرشيفها مقابلة قديمة مع فنان الشارع بانكسي لم يسبق أن بثتها بكاملها، ويبدو أنها تكشف عن الاسم الأول للفنان البريطاني الغامض وهو «روبي»، وفي هذه المقابلة التي أجريت العام 2003 التي كُشف عنها الثلاثاء في حلقة خاصة من بودكاست «قصة بانكسي»، سأل أحد صحفيي «بي بي سي» فنان الشارع إذا كان اسمه «روبرت بانكس»، فأجاب: «إنه روبي».

وكشفت وكالة «فرانس برس» أن هذه المقابلة تعد من الأحاديث الإذاعية النادرة التي أدلى بها الفنان المشهور عالميًا الذي يبقي هويّته طيّ الكتمان منذ بداية مسيرته، وتباع أعماله بعشرات ملايين الدولارات، وأثار لغز هوية بانكسي الكثير من التكهنات، وتعددت الترجيحات في شأن اسمه الأول بين روبن وروبرت وروبي.

وأجرى الصحفي السابق المختص بالشؤون الثقافية في «بي بي سي» نايجل رينش هذه المقابلة مع بانكسي في يوليو 2003 بمناسبة افتتاح معرضه «Turf War» في لندن، وكان الفنان يومها يبلغ نحو 20 عامًا.

ولم تُبث المقابلة بكاملها يومها، ولكن بعد مرور نحو 20 عامًا، أثناء استماعه إلى المدوّنة الصوتية عن بانكسي، تذكر الصحفي مقابلته مع فنان الغرافيتي، ووجد التسجيل بالكامل على قرص كان يحتفظ به في المنزل.

كذلك قارن بانكسي في المقابلة أعماله الجدارية بالوجبات السريعة التي يعاد تسخينها في المايكرويف، ورأى أنْ ليس عليه الاعتذار عن رسومه التي ينفذها من دون تصريح في الأماكن العامة.

نزاع قانوني سيؤدى للكشف عن الاسم

وردًا على سؤال عن عدم قانونية أعماله، وجّه الفنان الذي تعبّر رسومه عن معارضته البريكست والدفاع عن المهاجرين ودعم الأوكرانيين في الحرب ضد روسيا، النصيحة الآتية إلى المستمعين: «اخرجوا من منازلكم! أحدِثوا أضرارًا! استمتعوا!».

ووفّر بودكاست «بي بي سي» أيضًا إمكان الاستماع إلى مقابلة أخرى أجرتها مع بانكسي إذاعة «إن بي آر» الأميركية العام 2005.

وسأله مقدّم البرنامج «نحن نفترض أنك مَن تدّعي أنه أنت، ولكن كيف لنا أن نتأكد من ذلك؟»، فما كان من الضيف إلا أن أجاب: «أوه، ليس لديك ما يضمن ذلك».

وقد يضطر بانكسي إلى الكشف عن اسمه قريبًا بنتيجة نزاع قانوني بينه وبين وشركة «فول كالُر بلاك» (إف سي بي) التي تبيع بطاقات تهنئة مستوحاة من رسومه.

وتقاضي «إف سي بي» بتهمة التشهير كلًا من بانكسي وشركة «بِست كونترول» المسؤولة عن إصدار شهادات الأصالة لأعماله، بعدما أعرب الفنان عبر «إنستغرام» عن غضبه في شأن تشابه بطاقاتها مع رسومه.