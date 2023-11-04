  • Alwasat News
Atwasat

دفن نجم «فريندز» بمراسم خاصة في لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 02:43 مساء
دفن نجم «فريندز» بمراسم خاصة في لوس أنجليس
الممثل ماثيو بيري في هوليوود، 2 مارس 2003 (أ ف ب)
alwasat radio

ذكرت مجلة «بيبول» الأميركية عن مصدر لم تحدده أن الممثل الأميركي ماثيو بيري، أحد أبطال المسلسل الكوميدي «فريندز»، دُفن الجمعة في مقبرة بلوس أنجليس خلال جنازة خاصة حضرها أفراد من عائلته ونجوم المسلسل. وأقيمت المراسم في موقع «فورست» لون التذكاري قرب إستوديوهات «وارنر براذرز»، مشيرة إلى أن الجنازة استمرت نحو ساعتين.

ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من تأكيد المعلومة بعدما امتنع القائمون على «فورست لون ميموريال بارك»، وهي مقبرة محببة لدى المشاهير تقع في تلال هوليوود، عن التواصل مع الوكالة.

عُثر على الممثل البالغ 54 عاماً، المعروف خصوصاً بشخصية تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز» الذي عُرض بين 1994 و2004، ميتاً السبت داخل حوض جاكوزي في منزله بلوس أنجليس.

-وفاة نجم مسلسل «فريندز» ماثيو بيري عن 54 عاما
-جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل

كما أفادت وسائل إعلام أميركية أخرى، بينها موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، بأن بيري دُفن في جنازة أقيمت على نطاق ضيق، حيث حضرها والده ووالدته وزوجها وزملاؤه في مسلسل «فريندز»: جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو.

ولم يُعرف بعد سبب وفاة بيري، حيث كان الفحص الأولي بعد الوفاة غير حاسم، ولم تُنشر نتائج اختبارات السموم بعد.

ونقل «تي إم زي» عن مصادر قولها إنه لم يُعثر على أي مخدرات غير قانونية في منزله، على الرغم من اكتشاف الكثير من الأدوية، بينها مضادات اكتئاب وعقاقير لمعالجة القلق.

وقد عانى بيري سنوات طويلة إدمان الكحول والمخدرات، وواجه مشكلات صحية خطيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا

التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميسي إليوت وجورج مايكل بين كوكبة نجوم تدخل قاعة مشاهير الروك
ميسي إليوت وجورج مايكل بين كوكبة نجوم تدخل قاعة مشاهير الروك
«السينما المغربية 2023-2027» تعاون مغربي إيطالي يحقق طفرة في صناعة السينما المغربية
«السينما المغربية 2023-2027» تعاون مغربي إيطالي يحقق طفرة في ...
المتهم بقتل مغني الراب توباك شاكور يدفع ببراءته
المتهم بقتل مغني الراب توباك شاكور يدفع ببراءته
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» ...
ممثلة تتهم «راسل براند» بالاعتداء عليها خلال تصوير «آرثر»
ممثلة تتهم «راسل براند» بالاعتداء عليها خلال تصوير «آرثر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا...
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة...
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح...
المزيد
دفن نجم «فريندز» بمراسم خاصة في لوس أنجليس
دفن نجم «فريندز» بمراسم خاصة في لوس أنجليس...
أوساط أدبية تنعى الناقد الجزائري عبدالملك مرتاض
أوساط أدبية تنعى الناقد الجزائري عبدالملك مرتاض...
الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي
الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» ......
ممثلة تتهم «راسل براند» بالاعتداء عليها خلال تصوير «آرثر»
ممثلة تتهم «راسل براند» بالاعتداء عليها خلال تصوير «آرثر»...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» ......
المزيد