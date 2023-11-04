دفن نجم «فريندز» بمراسم خاصة في لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مجلة «بيبول» الأميركية عن مصدر لم تحدده أن الممثل الأميركي ماثيو بيري، أحد أبطال المسلسل الكوميدي «فريندز»، دُفن الجمعة في مقبرة بلوس أنجليس خلال جنازة خاصة حضرها أفراد من عائلته ونجوم المسلسل. وأقيمت المراسم في موقع «فورست» لون التذكاري قرب إستوديوهات «وارنر براذرز»، مشيرة إلى أن الجنازة استمرت نحو ساعتين.

ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من تأكيد المعلومة بعدما امتنع القائمون على «فورست لون ميموريال بارك»، وهي مقبرة محببة لدى المشاهير تقع في تلال هوليوود، عن التواصل مع الوكالة.

عُثر على الممثل البالغ 54 عاماً، المعروف خصوصاً بشخصية تشاندلر بينغ في مسلسل «فريندز» الذي عُرض بين 1994 و2004، ميتاً السبت داخل حوض جاكوزي في منزله بلوس أنجليس.

كما أفادت وسائل إعلام أميركية أخرى، بينها موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، بأن بيري دُفن في جنازة أقيمت على نطاق ضيق، حيث حضرها والده ووالدته وزوجها وزملاؤه في مسلسل «فريندز»: جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو.

ولم يُعرف بعد سبب وفاة بيري، حيث كان الفحص الأولي بعد الوفاة غير حاسم، ولم تُنشر نتائج اختبارات السموم بعد.

ونقل «تي إم زي» عن مصادر قولها إنه لم يُعثر على أي مخدرات غير قانونية في منزله، على الرغم من اكتشاف الكثير من الأدوية، بينها مضادات اكتئاب وعقاقير لمعالجة القلق.

وقد عانى بيري سنوات طويلة إدمان الكحول والمخدرات، وواجه مشكلات صحية خطيرة.