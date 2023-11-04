حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

ندد فنانون وموسيقيون أميركيون بالوضع الإنساني في قطاع غزة، في الأمسية التي أقيمت بقاعة مشاهير الروك «روك أند رول هال أوف فايم» بنيويورك، مساء أمس الجمعة، والتي انضم إليها كل من ميسي إليوت وكيت بوش وويلي نيلسون.

وشملت قائمة الفنانين هذا العام، المغني الراحل جورج مايكل، ومغنية الروك شيريل كرو، وفرقة موسيقى آر أند بي «ذي سبينرز». وقد جرى ضمهم إلى هذه القاعة الشهيرة التي انطلقت أولى حفلاتها السنوية عام 1986 وانفتحت مذاك على أنواع موسيقية مختلفة، بينها السول، والبلوز والـ«أر اند بي» والكانتري ثم الراب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

توم موريلو: أوقفوا إطلاق النار

وقد وقف توم موريلو من فرقة «رايج أغينست ذي ماشين» الأميركية، أمام عدسات المصورين حاملاً ورقة كُتب عليها «أوقفوا إطلاق النار»، على هامش الحفلة الموسيقية التي أقيمت في مركز باركليز في بروكلين، ولم يتطرق موريلو علناً إلى الوضع في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ الهجوم السابع من أكتوبر.

واكتفى الموسيقي بالقول «العالم تغيّر للناس العاديين الذين يريدون الالتزام من أجل بلد وكوكب أكثر إنسانية وسلاماً وعدلاً»، وذلك لدى تسلمه الجائزة نيابة عن الفرقة التي استقطبت معجبين كثيرين بفضل موسيقاها والتزاماتها السياسية على السواء.

وعقب خطابه الناري، اعتلت ميسي إليوت، أول نجمة هيب هوب تدخل قاعة المشاهير هذه، المسرح لإحياء عرض فني إثر تقديمها من جانب المغنية كوين لطيفة، وقالت إليوت وهي تعتمر قبعة ذهبية لامعة ومرتدية بزة رياضية متجانسة، إنها «تشرفت» بهذا التكريم، مذكّرة بتزامن ذلك مع الذكرى السنوية الخمسين لنشوء موسيقى الهيب هوب هذا الصيف في نيويورك.

ويلي نيلسون: نعيش في عالم تُلقى فيه القنابل على الأطفال

وعند التعريف عن أيقونة موسيقى الكانتري ويلي نيلسون (90 عاماً) المتحدر من تكساس، تطرق الفنان ديف ماثيوز لأحداث غزة، قائلا «نعيش في عالم تُلقى فيه القنابل على الأطفال، ويجري الحديث عن أَضرار جانبية»، لكنه أضاف «أشخاص مثل ويلي نيلسون هم الذين يمنحونني الأمل»، في إشارة إلى الناشط المناهض للحرب.

وجرى الإعلان عن إدخال المغني الراحل جورج مايكل إلى القاعة العريقة من جانب زميله السابق في فرقة «وام!» أندرو ريدجلي، وأدّى ميغيل وآدم ليفين وكاري أندروود مجموعة متنوعة من أغنياته على المسرح، بينها «وان مور تراي»، ولفت أندرو ريدجلي إلى أن جورج مايكل الذي توفي عام 2016، «كان ليشعر بالسعادة والاعتزاز»، مضيفاً «كان جورج أحد أعظم المغنين في عصرنا لقد شفى بآلامه وجعنا».

وغنت مغنية الروك شيريل كرو بعضاً من أشهر أغانيها، بينها «إف إت ميكس يو هابي» مع أوليفيا رودريغو، وانضم إليها لاحقاً ستيفي نيكس وبيتر فرامبتون، وقالت شيريل كرو «لقد كرّست كل طاقتي للتعبير عن تجاربي من خلال الموسيقى والكلمات، وها أنا أحصل على مقابل عما قدمته».

وقدّم مغني الراب «بيغ بوي» المغنية والمؤلفة الموسيقية البريطانية الشهيرة كيت بوش (65 عاماً) التي أعلنت سابقاً عدم تمكنها من حضور الحفلة، لكنها قالت إنها «تتشرف» بالحصول على التكريم من «القلب النابض لصناعة الموسيقى الأميركية»، بحسب بيان.

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واستطلعت القاعة آراء أكثر من ألف شخص من الموسيقيين والمؤرخين والعاملين في القطاع للمساعدة في عملية اختيار الأعضاء الجدد، ويمكن إدخال الفنانين هذا الموقع العريق بعد 25 عاماً على أول إصدار موسيقي تجاري لهم.

وتُعدّ قاعة مشاهير الروك أند رول، التي أنشئت في كليفلاند بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة، إحدى ركائز صناعة الموسيقى، وقد عملت في السنوات الأخيرة، مثل «أكاديمية التسجيل» (ريكوردينغ أكاديمي) القائمة على جوائز غرامي، على تجديد صورتها بعد انتقادات طويلة أخذت عليها هيمنة الذكور والبيض.

وتضم القاعة فنانات بارزات من أمثال ويتني هيوستن وأريثا فرانكلين ومادونا، لكنّ النساء يمثلن أقل من 100 من بين ما يقرب من ألف عضو في القاعة منذ عام 1986.

وعادت مشكلة صورة قاعة المشاهير هذه إلى الواجهة في وقت سابق من هذا العام، عندما أدلى جان وينر ، أحد أعضاء مجلس إدارة القاعة والمشارك في تأسيسها، بتعليقات اعتُبرت مهينة تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز خلال مقابلة حول كتابه «ذي ماسترز»، وتحدث وينر البالغ 77 عاما، والذي شارك في تأسيس مجلة رولينغ ستون عام 1967، عن سبعة رجال بيض من بينهم ميك جاغر وبروس سبرينغستين في كتابه.

وردا على سؤال حول غياب النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، قال وينر إن أحداً من أفراد هاتين الفئتين لم ينجح في أن يكون من «فلاسفة موسيقى الروك»، واعتُبرت هذه التعليقات على نطاق واسع بأنها عنصرية ومتحيزة جنسياً، وسرعان ما استُبعد وينر من مجلس إدارة القاعة.