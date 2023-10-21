«أرسان الروح» و«حساسات التفكير الناقد» جديد الحصادي قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الدكتور نجيب الحصادي، أمس الجمعة، عن صدور كتابه الجديد تحت عنوان «أرسان الروح» عن دار الفرجاني للنشر والتوزيع بليبيا.

وعن عنوان الكتاب قال الحصادي «للأرواح أرسان وأزِمّة، ولئن كان «الرسن» أو «الزمام» في أصل معناه حبل تُقاد به الدابة، فإن أرسان الروح وأزمتها، بالمعنى المجازي الذي أريد، مقاود بها تمسك الروح صاحبها، فتجعله يفضل ويميل إلى مسارات دون غيرها في حياته».

فكرة كتاب «أرسان الروح»

وفي عرض موجز عن فكرة الكتاب قال «هذا عرض لحوادث وقفت عليها، وتجارب مررت بها، ومواقف اتخذتها، شكّل بعض منها محطات، أو عطفات، أو نقلات أحدثت تأثيرًا متفاوت الأهمية في حياتي الشخصية، أو الثقافية، أو الأكاديمية، أسردها متكئًا على ذاكرةٍ أصابها شيءٌ من وهنٍ، عسى أن يجد فيها القارئ ما يلهمه بفكرة أو نظرة، أو عبرة جديرة بالتأمل».

كما أعلن المفكر الليبي في نفس الوقت عن صدور طبعة منقحة ومزيدة من منجزه الفكري «حساسات التفكير الناقد: المفهومية واللغوية والمنطقية».

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ونجيب الحصادي المولود في 25 أغسطس 1952 بدرنة، فيلسوف، وأكاديمي، وكاتب، ومترجم، صدر له العديد من المؤلفات نذكر منها على سبيل المثال، أوهام الخلط، وتقريظ المنطق، وتقريظ العلم، نهج المنهج، وليس بالعقل وحده، معيار المعيار، وأسس المنطق الرمزي المعاصر، وآفاق المحتمل، جدلية الأنا-الآخر، والريبة في قدسية العلم، قضايا فلسفية.

غلاف «حساسات التفكير الناقد: المفهومية واللغوية والمنطقية». (فيسبوك)