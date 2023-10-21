  • Alwasat News
Atwasat

«أرسان الروح» و«حساسات التفكير الناقد» جديد الحصادي قريبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 05:01 مساء
«أرسان الروح» و«حساسات التفكير الناقد» جديد الحصادي قريبا
غلاف كتاب «أرسان الروح» تأليف د. نجيب الحصادي. (فيسبوك)
alwasat radio

أعلن الدكتور نجيب الحصادي، أمس الجمعة، عن صدور كتابه الجديد تحت عنوان «أرسان الروح» عن دار الفرجاني للنشر والتوزيع بليبيا.

وعن عنوان الكتاب قال الحصادي «للأرواح أرسان وأزِمّة، ولئن كان «الرسن» أو «الزمام» في أصل معناه حبل تُقاد به الدابة، فإن أرسان الروح وأزمتها، بالمعنى المجازي الذي أريد، مقاود بها تمسك الروح صاحبها، فتجعله يفضل ويميل إلى مسارات دون غيرها في حياته».

فكرة كتاب «أرسان الروح»
وفي عرض موجز عن فكرة الكتاب قال «هذا عرض لحوادث وقفت عليها، وتجارب مررت بها، ومواقف اتخذتها، شكّل بعض منها محطات، أو عطفات، أو نقلات أحدثت تأثيرًا متفاوت الأهمية في حياتي الشخصية، أو الثقافية، أو الأكاديمية، أسردها متكئًا على ذاكرةٍ أصابها شيءٌ من وهنٍ، عسى أن يجد فيها القارئ ما يلهمه بفكرة أو نظرة، أو عبرة جديرة بالتأمل».

كما أعلن المفكر الليبي في نفس الوقت عن صدور طبعة منقحة ومزيدة من منجزه الفكري «حساسات التفكير الناقد: المفهومية واللغوية والمنطقية».

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

ونجيب الحصادي المولود في 25 أغسطس 1952 بدرنة، فيلسوف، وأكاديمي، وكاتب، ومترجم، صدر له العديد من المؤلفات نذكر منها على سبيل المثال، أوهام الخلط، وتقريظ المنطق، وتقريظ العلم، نهج المنهج، وليس بالعقل وحده، معيار المعيار، وأسس المنطق الرمزي المعاصر، وآفاق المحتمل، جدلية الأنا-الآخر، والريبة في قدسية العلم، قضايا فلسفية.

غلاف «حساسات التفكير الناقد: المفهومية واللغوية والمنطقية». (فيسبوك)
غلاف «حساسات التفكير الناقد: المفهومية واللغوية والمنطقية». (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)

اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت

وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة

ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة
بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا

بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
كاريكاتير حليم - سفاح غزة

كاريكاتير حليم - سفاح غزة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
الممثل الفلسطيني أحمد طوباسي: المسرح «فعل مقاومة قوي»
الممثل الفلسطيني أحمد طوباسي: المسرح «فعل مقاومة قوي»
20.7 مليون يورو مقابل لوحة لخوان ميرو في باريس
20.7 مليون يورو مقابل لوحة لخوان ميرو في باريس
نقابة الممثلين بهوليود توجه أعضاءها بعدم التنكر بشخصيات الاستوديوهات المخالفة في الـ«هالويين»
نقابة الممثلين بهوليود توجه أعضاءها بعدم التنكر بشخصيات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية
استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية...
المزيد
مجمع اللغة العربية بطرابلس يناقش آثار العالم الأصولي د. فاتح محمد زقلام
مجمع اللغة العربية بطرابلس يناقش آثار العالم الأصولي د. فاتح......
«أرسان الروح» و«حساسات التفكير الناقد» جديد الحصادي قريبا
«أرسان الروح» و«حساسات التفكير الناقد» جديد الحصادي قريبا...
«مركز القلم» ينظم قراءة في رواية «تفصيل صغير» بألمانيا
«مركز القلم» ينظم قراءة في رواية «تفصيل صغير» بألمانيا...
نقابة الممثلين بهوليود توجه أعضاءها بعدم التنكر بشخصيات الاستوديوهات المخالفة في الـ«هالويين»
نقابة الممثلين بهوليود توجه أعضاءها بعدم التنكر بشخصيات ......
20.7 مليون يورو مقابل لوحة لخوان ميرو في باريس
20.7 مليون يورو مقابل لوحة لخوان ميرو في باريس...
المزيد