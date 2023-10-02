  • Alwasat News
Atwasat

«الموت للشيطان الصغير» تتصدّر الروايات الأعلى مبيعًا في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 08:44 مساء
«الموت للشيطان الصغير» تتصدّر الروايات الأعلى مبيعًا في أميركا
غلاف رواية «الموت للشيطان الأخير». (الإنترنت)
alwasat radio

تصدرت رواية «الموت للشيطان الأخير» فئة الروايات الأكثر مبيعًا، في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري.

وجاءت الرواية التي تدور في عالم العصابات وتجار المخدرات للكاتب ريتشارد عثمان، ضمن القائمة التي أعلنتها جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية. تلتها في الترتيب، رواية الجناح الرابع للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لفيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.

رواية «بحيرة توم» في المرتبة الرابعة 
ثم رواية «هولي» للكاتب ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.

وجاءت في المرتبة الرابعة رواية «بحيرة توم» للمؤلفة آن باتشيت، وتدور حول ثلاث بنات، يعدن إلى بستان عائلتهن في ربيع عام 2020، ويتعرفن على علاقة والدتهن بممثل مشهور.

كما جاءت رواية «الأشياء التي تركناها وراءنا» للكاتبة لوسي سكور، في الترتيب الخامس، وهي تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد ...
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)...
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي...
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»...
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»...
المزيد
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا...
«الموت للشيطان الصغير» تتصدّر الروايات الأعلى مبيعًا في أميركا
«الموت للشيطان الصغير» تتصدّر الروايات الأعلى مبيعًا في ......
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل...
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان ......
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول...
المزيد