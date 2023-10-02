«الموت للشيطان الصغير» تتصدّر الروايات الأعلى مبيعًا في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت رواية «الموت للشيطان الأخير» فئة الروايات الأكثر مبيعًا، في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري.

وجاءت الرواية التي تدور في عالم العصابات وتجار المخدرات للكاتب ريتشارد عثمان، ضمن القائمة التي أعلنتها جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية. تلتها في الترتيب، رواية الجناح الرابع للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لفيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.

رواية «بحيرة توم» في المرتبة الرابعة

ثم رواية «هولي» للكاتب ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.

وجاءت في المرتبة الرابعة رواية «بحيرة توم» للمؤلفة آن باتشيت، وتدور حول ثلاث بنات، يعدن إلى بستان عائلتهن في ربيع عام 2020، ويتعرفن على علاقة والدتهن بممثل مشهور.

كما جاءت رواية «الأشياء التي تركناها وراءنا» للكاتبة لوسي سكور، في الترتيب الخامس، وهي تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.