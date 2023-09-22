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إيران تستعيد آلاف الألواح الأثرية من أميركا بعد معركة قضائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 08:45 مساء
إيران تستعيد آلاف الألواح الأثرية من أميركا بعد معركة قضائية
صحفيون يصورون الألواح الأثرية المستعادة من الولايات المتحدة وهي معروضة في المتحف الوطني الإيراني، 2 أكتوبر 2019. (ا ف ب)
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أعلنت إيران، الجمعة، أنها استعادت آلافًا من الألواح الطينية التي تعود إلى العصر الإخميني من الولايات المتحدة، في خامس دفعة من نوعها بعد معركة قانونية طويلة لاستعادتها.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان، «بعد متابعة الحكومة الشعبیة في فترة العامین الماضیین عبر محكمة لاهاي، جرى إعادة الألواح الإخمینیة التي کانت تحت سیطرة الولایات المتحدة إلی أرض الوطن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعيدت الألواح التي بلغ عددها 3506 إلى البلاد على متن الطائرة نفسها التي أقلت الوفد الإيراني من نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي «نأمل أن تتم إعادة بقية هذه الألواح في أقرب وقت ممكن».

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