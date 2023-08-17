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سام أصغري يطلب الطلاق من بريتني سبيرز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 08:27 مساء
سام أصغري يطلب الطلاق من بريتني سبيرز
المغنية بريتني سبيرز وخطيبها سام أصغري في كاليفورنيا في 22 يوليو 2019 (أ ف ب)
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انفصلت مغنية البوب الأميركية بريتني سبيرز عن زوجها الذي طلب الطلاق منها بعد زواج استمر 14 شهرًا، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس.

وقال سام أصغري (29 عامًا)، وهو عارض أزياء وممثل أميركي من أصل إيراني، إنه يرغب في إنهاء زواجه بسبب «خلافات غير قابلة للحل»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن موقع «تي إم زي» المتخصص.

- بريتني سبيرز تصدر مذكراتها في الخريف

مشاجرة عنيفة بين سام أصغري وبريتني سبيرز
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الزوجين انفصلا بعد مشاجرة عنيفة اتهم خلالها أصغري زوجته بخداعه. وكانت نجمة البوب البالغة 41 سنة تزوجت من أصغري في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت خمس سنوات.

وقبل شهر من موعد زفافهما، أعلن الزوجان أن سبيرز أجهضت. وللمغنية طفلان يُدعيان شون وجايدن من زوجها السابق كيفين فيدرلاين.

وتصدرت سبيرز التي ستنشر مذكراتها هذا الخريف، عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب معركتها للتخلص من وصاية والدها التي فُرضت عليها سنة 2008 بسبب اضطرابات نفسية عانت منها.

ووصفت سبيرز الوصاية بأنّها مؤذية، مشيرة إلى أن والدها منعها من إزالة اللولب رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.

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