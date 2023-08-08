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«الثقافة» تنظم حفل تأبين للشاعر حسن الرياني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 01:36 مساء
«الثقافة» تنظم حفل تأبين للشاعر حسن الرياني
حفل تأبين الشاعر حسن الرياني، 7 أغسطس (صفحة وزارة الثقافة على فيسبوك)
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نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية حفل تأبين للشاعر الراحل الدكتور حسين الرياني، حضره عدد من الشعراء والشخصيات الثقافية وذويه وأصدقائه، ضمن فعاليات الموسم الصيفي الثقافي الأول.

استهل الحفل، الذي أقيم أمس الإثنين، بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني، وأُلقيت عديد الكلمات والشهادات التي استذكرت الراحل ومناقبه وسيرته، ونوهت إلى مآثر الراحل في مجال الشعر والأدب، حسبما أفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ألقت وكيلة وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية، وداد الدويني، كلمة لهذه المناسبة، أشادت خلالها بدور الشاعر الراحل، وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والشعرية في ليبيا، مؤكدة دور الشعر الشعبي في إرساء قيم التصالح والتسامح، ورأب الصدع، ووحدة الصف.

-وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

الثقافة تنعى الرياني
في 4 يونيو الماضي، نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الشاعر الليبي الراحل حسين الرياني، الذي وفته المنية في اليوم نفسه إثر مرض عضال ألمّ به، ليفارق الحياة عن عمر ناهز الـ71 عاما، بعد مسيرة حافلة بالإبداع في مجال الشعر.

وأوضحت الوزارة في نعيها الراحل على «فيسبوك» أن الشاعر حسين الرياني من مواليد 1952 بمدينة الريانية غرب ليبيا، وكان واحدا من أهم الشعراء الشعبيين، وله مساجلات ونصوص شعرية جميلة، تجسد وتحكي ظروف الحياة ومستجداتها وواقعها من مختلف الزوايا، والتي حملت مضامين هادفة وناقدة لبعض الظواهر المجتمعية بأسلوب رصين وبناء.

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الفقيد كان يتمتع بشهرة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي شارك فيها داخل ليبيا وخارجها، وكان مميزاً بقصائده الشعرية الغزلية التي يوقعها بأسماء صاحباتها.

حفل تأبين الشاعر حسن الرياني، 7 أغسطس (صفحة وزارة الثقافة على فيسبوك)
حفل تأبين الشاعر حسن الرياني، 7 أغسطس (صفحة وزارة الثقافة على فيسبوك)
حفل تأبين الشاعر حسن الرياني، 7 أغسطس (صفحة وزارة الثقافة على فيسبوك)
حفل تأبين الشاعر حسن الرياني، 7 أغسطس (صفحة وزارة الثقافة على فيسبوك)
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