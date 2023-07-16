«دواية» تحتفي بأول ديوان فردي لقصيدة البيت الواحد

طرابلس - بوابة الوسط

وصف الشاعر محمد المزوغي ديوانه الجديد (مفردات شعرية)، الصادر عن دار (إمكان) بأنه نصان في نص، في إشارة منه إلى بصمة الخطاط محمد الخروبي التي منحت للأبيات الحضور البصري المكمل لها وشكَّلت ثنائية نصية شعرية وجمالية.

وأضاف المزوغي في تصريح إلى «بوابة الوسط» على هامش حفل توقيع ديوانه ببيت النويجي، نظمته مؤسسة دواية للفنون، أمس السبت، احتفاء بالديوان قائلًا: «فكرة الديوان كانت حاضرة، لكن التجميع خطر لي في مكتبة جرير بالمدينة المنورة بعد رؤيتي النمودج الإخراجي لبعض الإصدارات».

وأضاف المزوغي أن قصيدة البيت الواحد الماثلة في الديوان أشبه ما تكون بالزهرة وهي خلاصة النص، أي ما يعلق في ذهن أي قارئ حال قراءته لقصيدة من قصائد المتنبي مثلًا أوغيره من الشعراء، معتبرًا أنها تشبه الومضة في الشعر الحديث.

ديوان (مفردات شعرية)

ومن جانب آخر، يقدم المزوغي ديوانه (مفردات شعرية) على أنه تطبيق لما نظّر له الأديب الراحل خليفة التليسي في كتابه (قصيدة البيت الواحد)، وطريقة كتابة هذا الديوان لا تتم بأن يجلس الشاعر في مكتبه لينظم قصيدته، وإنما هو جامع لكامل تجربته الشعرية، ويلفت الانتباه إلى أنه أول ديوان في ليبيا يضم بين دفتيه قصيدة البيت الواحد لشاعر واحد.

- قسنطينة تكرِّم الشاعر الليبي محمد الدنقلي.

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وعلى هامش الندوة، قدم الدكتور محمد الخازمي قراءة نقدية تستجلي المفارقات الرمزية في الشكل والمعنى للديوان، مؤكدًا أن البيت العظيم هو سر القصيدة كلها كما أشار الراحل خليفة التليسي وليس هو القصيدة، ويلحظ الخازمي أن الاحتفاء بالحرف ظاهر في الديوان، إضافة إلى أن الشاعر يلجأ إلى بعض التنويعات الكتابية في رسم الكلمات، وإشارات تبحر عميقًا في مفازات التأويل الكامنة في الأبيات.

وفيما ألقى الشاعران أسامة الرياني وامحمد أبو سطاش أبياتًا احتفائية بالمناسبة، تناولت الدكتورة كريمة بشيوة الطرح الفلسفي وجدوره الدلالية في بعض المفردات وعلاقته بالصور الشعرية الناظمة للأبيات.

الدكتورة كريمة بشيوة. (خاص الوسط)

الشاعر أسامة الرياني. (خاص الوسط)

جانب من الحضور. (خاص الوسط)

نسخ مطبوعة من الديوان. (خاص الوسط)