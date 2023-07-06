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أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: أفعلوها وسأقتلكم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 02:18 مساء
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: أفعلوها وسأقتلكم
المغنية أديل خلال حفلة توزيع جوائز «بريت» في لندن، فبراير 2022. (أ ف ب)
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حذرت مغنية البوب البريطانية أديل معجبيها من أنها لن تقبل بإلقاء أشياء من أي نوع عليها على خشبة المسرح، تعليقا على إصابة عدد من الفنانين بجراح في الآونة الأخيرة جراء تعرضهم لحوادث من هذا النوع.

ففي يونيو الماضي، اضطرت المغنية بيبي ريكسا إلى قطع حفلة موسيقية كانت تحييها في نيويورك، بعدما رمي أحد أفراد الجمهور هاتفاً على رأسها، مما أدى إلى إصابة طفيفة في عينها. كذلك سُجلت أخيرا مجموعة حوادث أخرى مماثلة، من بينها استهداف مغنية الكانتري كيلسي باليريني بسوار بينما كانت على خشبة المسرح في ولاية أيداهو. في حين التقطت المغنية بينك كيسا صغيرا يُعتقد أنه يحتوي على رماد جثمان والدة أحد أفراد الجمهور، وفق وكالة «فرانس برس».

وأسِفَ عدد من الفنانين، لكون المشاهد التي يصورها المتفرجون بواسطة هواتفهم، وتنتشر بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي، تشجع على إقدام آخرين على سلوكيات مماثلة.

أديل: أتحداكم أن ترموا شيئا نحوي.. سأقتلكم
أكدت النجمة أديل، المقيمة راهنا في لاس فيغاس، حيث تحيي حفلات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أنها لن تقبل بأن تتعرض لهذا النوع من الأعمال.

وقالت ساخرة في مقطع فيديو متداول على «تيك توك» و«تويتر»: «اللعنة.. أتحداكم، أتحداكم أن ترموا شيئا نحوي. سأقتلكم». وبمسدس خاص محشو بقميص (تي-شيرت)، قذفت من على المسرح واحدة نحو الجمهور، وعلّقت ضاحكة: «توقفوا عن إلقاء الأشياء على الفنانين!».

ليست موجة رشق الفنانين بأغراض جديدة. ففي نهاية العام الماضي، أصيب هاري ستايلز في عينه بقطعة سكاكر (سكيتل)، وألقيت على وجهه باقة من الزهور أخيرا.

وجاء في تغريدة لمغني البوب الأميركي تشارلي بوث أن «إلقاء الأشياء على الفنانين عندما يكونون على خشبة المسرح يجب أن يتوقف»، معتبرا أنه «ينم عن عدم احترام وبالغ الخطورة». وأضاف «اكتفوا بالاستمتاع بالموسيقى».

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