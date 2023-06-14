حسن قرفال: أهدي تكريمي عربيا لكل الفنانين في بلادي

القاهرة - بوابة الوسط

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في دورته الثالثة والعشرين بتونس، الفنان الليبي حسن قرفال، تقديرا لمسيرته الحافلة بالإنجازات في عالم الإذاعة والتلفزيون، ولإثرائه الحركة الدرامية الليبية لعقود.

وقال قرفال، في اتصال هاتفي إلى بوابة «الوسط»: «أشعر بالفخر كفنان ليبي ينال هذا الشرف»، مضيفا: «أهدي هذا التكريم لكل الفنانين في بلادي دون استثناء».

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وعن رؤيته للمشهد الدرامي في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، أوضح الفنان: «أعتقد أن هناك تطورا على مستوى الكم، وهذا شيء جميل، لكن نأمل الاهتمام بالكيف من خلال احترام عقل المتلقي، والبُعد عن الإسفاف والتسطيح، والاهتمام بالدراما الاجتماعية».

وعن جديد أعماله الفنية، لفت قرفال: «آخر عمل أنجزته هو مسلسل «السرايا 1»، وهناك بوادر عمل جديد تلوح في الأفق».

يعد الفنان الليبي حسن قرفال من أبرز الأسماء في الساحة الفنية الليبية، وشارك مؤخرا في مسلسل «ما وراء الطبيعة» الذي عرضته المنصة العالمية «نتفليكس»، وكان من بطولة الفنان المصري أحمد أمين.

والفنان قرفال حاصل على دكتوراه الدولة - تخصص مسرح، وعضو هيئة التدريس بكلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس، وتمتاز مسيرته الفنية والأكاديمية بتعدد الاهتمامات، حيث أخرج ثلاثين عملا دراميا لإذاعة ليبيا، وسبع مسرحيات لفرقة المسرح الوطني بطرابلس، وشارك كممثل أول في 16 مسلسلا تلفزيونيا و50 مسلسلا إذاعيا.

كما ترأس عدة مهرجانات وطنية مسرحية، وكانت له إسهامات قيّمة من خلال أعماله الإبداعية في عدّة مهرجانات عربية، منها أيام قرطاج المسرحية، ومهرجانات: دمشق وعمّان والمسرح العربي والتجريبي في القاهرة والأميرة ببريطانيا. وترأس أيضا لجنة التحكيم في مهرجان المسرح المغاربي بمدينة مكناس.

تلتئم دورة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، هذه في تونس من 12 إلى 15 يونيو تحت شعار «الثقافة تجمعنا»، بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء، والمبادئ التي تعمل من أجلها، ورصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها، لتنمية الطاقات الإبداعية العربية بهذا الميدان.