مركز السلام ببنغازي ينظم معرضاً لأعمال الفوتوغرافي الليبي علي الساعدي

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم مركز السلام ببنغازي مساء اليوم الثلاثاء معرض لأعمال المصور الفوتوغرافي الليبي علي الساعدي تحت عنوان «قوريني في أحضان برنيتشي» برعاية شركة برقة القابضة.

ويجيء هذا المعرض احتفاءً بحصول المصور الساعدي على الترتيب الأول والقلادة الذهبية في مسابقة «ملتقى بنزرت الدولي للصورة الفوتوغرافية» التي أُقيمت بجمهورية تونس في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الماضي، بمشاركة مصورين من تونس، والعراق، والجزائر، ومصر.

- علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية

- المصور علي الساعدي يستعد لـ«FLASH COLOR» في تونس

وسيبدأ المعرض الساعة السادسة مساءً في فندق برنيتشي 1 - الفويهات - تقاطع شارع الوكالات.



المصور علي الساعدي يستلم جائزة الترتيب الأول بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)