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الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الإثنين 05 يونيو 2023, 07:18 مساء
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي بالأردن. (الإنترنت)
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اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان «ليالي المسرح الحر الدولي» الفنان الليبي علي أحمد سالم، ليكون ضيف شرف المهرجان، والذي سيقام في 20 يونيو الجاري بالعاصمة الأردنية عمان. 

وجاء في الدعوة التي وجهتها رئيسة اللجنة العليا للمهرجان الفنانة أمل الدباس: «الأستاذ علي أحمد سالم المحترم، إنه لما عُرف عنكم من رفعة فنية كبيرة وإبداع متميز وخبرة عملية عميقة فإنه يسرنا دعوتكم كضيف شرف على المهرجان، آملين أن تحظى هذه الدعوة بكريم موافقتكم».

يُذكر أن الفنان والإعلامي علي أحمد سالم بدأ مسيرته الفنية بفرقة المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، كما قام بإعداد وتقديم وإخراج كثير من البرامج والمسلسلات المسموعة والمرئية، كما اشتهر بعد تجسيده دور الصحابي بلال بن رباح في فيلم «الرسالة».

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كما عمل مذيعًا وقارئًا للأخبار في التلفزيون الليبي، وشارك في عدد من الأعمال، منها: «محكمة الشعراء» (مسلسل تلفزيوني كوميدي)، و«رحلة إلى» (وثائقي من إعداده وتقديمه)، و«معكم في اللغة والأدب» من تقديمه وإخراجه، و«رياض عربية». كما عمل مساعد مخرج في فيلم «أسد الصحراء.. عمر المختار»، وساهم في تقديم دورات وورش وعمل مدربًا للنطق السليم باللغة العربية.

الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي بالأردن. (الإنترنت)
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي بالأردن. (الإنترنت)
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